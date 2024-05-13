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الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية

الإمارات الأولى عالمياً في نفاذ شبكة الألياف الضوئية
14 مايو 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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حلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً، للعام الثامن على التوالي، في نسبة نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل وبنسبة 99.3 في المائة، بحسب التقرير السنوي الأخير الذي أصدره المجلس العالمي للألياف الضوئية الموصولة للمنازل.
وأكد التقرير أن 20 دولة حققت معدل نفاذ لشبكة الألياف الضوئية الموصولة إلى المنازل يفوق 50 في المائة، مقارنةً بالإحصائيات العالمية حول نفاذ شبكة الألياف الضوئية.
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً متفوقةً على سنغافورة، التي سجلت نسبة 97.1 في المائة، تليها هونغ كونغ بنسبة 95.3 في المائة، والصين بنسبة 92.9 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 91.5 في المائة، ما يعزز ريادة الدولة لشبكة الألياف الضوئية عالية السرعة، ويؤكد على رؤية قيادتها الحكيمة في إعطاء الأولوية للبنية التحتية الرقمية المتطورة.
ولعبت «إي آند الإمارات» دوراً محورياً في تحقيق طموحات الدولة في هذا المجال، حيث تواصل التزامها بالابتكار والاستثمار في تطوير بنية تحتية عالمية لشبكات الألياف الضوئية والجيل الخامس.
وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»: إن «إي آند» ترتكز في استثماراتها في شبكة الألياف الضوئية على استراتيجية دولة الإمارات ورؤية قيادتها الهادفة إلى تحقيق أعلى مراتب التصنيف العالمي المتعلقة بقطاع الاتصالات، لتصبح مثالاً يحتذى به في تطوير البنية التحتية الرقمية رفيعة المستوى.
وأضاف أن العالم يشهد تطورات متلاحقة مع تنامي الطلب على الاتصال والبيانات، لذا تواصل «إي آند الإمارات» تركيزها على ابتكار وتطوير ونشر الحلول المستقبلية التي ستنقل الاتصال إلى مستويات جديدة، بدءاً من الجيل الخامس وحتى الأجيال المستقبلية من الشبكات. وتهدف الشركة من هذه المساعي إلى دعم وتعزيز مكانة الدولة في قطاع الاتصالات عالمياً.
وتتصدر «إي آند الإمارات» الابتكارات الرقمية من خلال مواصلة الاستثمار في تحديث شبكات الهاتف المتحرك والألياف الضوئية، ما مهد الطريق أمامها لإطلاق خدمات متطورة قادرة على تلبية الاحتياجات المتنامية والمتغيرة للعملاء.

الإمارات
الألياف الضوئية
كوريا الجنوبية
الاتصالات
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