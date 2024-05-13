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اقتصاد

562 مليون درهم إيرادات «سالك» في الربع الأول

خلال اجتماع مجلس إدارة «سالك» (من المصدر)
14 مايو 2024 01:01

دبي (الاتحاد)

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أعلن مجلس إدارة شركة «سالك»، خلال اجتماعه برئاسة معالي مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة، أمس، النتائج المالية للشركة للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 («الربع الأول من 2024»).
وواصلت «سالك» تحقيق أداء متميز في الإيرادات خلال الربع الأول من عام 2024، مسجلة ارتفاعاً في عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 122.8 مليون رحلة، وسجلت إيرادات إجمالية قياسية للربع الأول بلغت 562 مليون درهم بزيادة قدرها 8.1% على أساس سنوي.
وقال معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة «سالك»: «شهدت (سالك) أداءً مميزاً في الربع الأول من عام 2024، لتواصل بذلك الزخم القوي الذي حققه أداؤها القياسي في عام 2023»، مؤكداً أن «النتائج المحققة في هذا الربع تعد دليلاً على نجاح رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، فضلاً عن البيئة الاقتصادية الإيجابية في دولة الإمارات».

سالك
دبي
مطر الطاير
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