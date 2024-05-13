«الأوراق المالية» تحصل على «آيزو إدارة الشراكة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت هيئة الأوراق المالية والسلع على شهادة مطابقة معيار الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 44001:2017 «إدارة العلاقة مع الشركاء»، وذلك لتطوير جودة خدماتها المؤسسية، وتحديث معايير الأداء، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز علاقات الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومختلف قطاعات الأعمال على الصعيدين المحلي والعالمي.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة»، إن الحصول على هذه الشهادة، يأتي إنجازاً يضاف إلى رصيد إنجازات «الهيئة»، ما يعكس التزامها المستمر بتحقيق أعلى معايير الجودة والتميز لتعزيز الثقة مع الشركاء الاستراتيجيين كافة، وبناء علاقات قوية ومستدامة وتبادل المعارف والمهارات والموارد لتحقيق الأهداف المتبادلة، وتوفير مستويات جديدة من القيمة المضافة تخدم رؤية وأهداف «الهيئة» وشركائها بكفاءة وفاعلية، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى الوصول بدولة الإمارات إلى العالمية.

وحصلت «الهيئة» على المواصفة الدولية، بعد أن خضعت منظومة الشراكة لعمليات تقييم شاملة من شركة «إل آر كیو ایه لیمیتد» LRQA، لضمان التزامها بالمعايير والمتطلبات كافة الخاصة بالمواصفة، والتأكد من وجود إطار منظم وموحد يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف الشركاء، ويحسن من كفاءة إدارة الشراكات، لتحقيق أهداف كافة الأطراف بجودة وفعالية.

يذكر أن مواصفة «الآيزو» (ISO 44001:2017) لإدارة الشراكات، تهدف لتأسيس وتطوير علاقات فعالة مع الشركاء كافة، بما يخدم حوكمة آليات العمل، ويسهل اتخاذ القرارات، كما يشمل هذا النظام اعتماد خطط شراكات تسهم في تحقيق استراتيجية المؤسسات، وتضيف قيمة حقيقية للأطراف المعنية كافة.