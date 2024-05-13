«دريك آند سكل» تغلق الاكتتاب بزيادة رأس المال الجديد

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشونال» نجاح عملية الاكتتاب على زيادة الأسهم التي انطلقت في 25 أبريل الماضي وانتهت بتاريخ 10 مايو.

وأكدت الشركة، في بيان أمس، أن حصيلة الزيادة في رأس المال الجديد فاقت الـ450 مليون درهم، وبذلك تكون الشركة تمكّنت من تغطية 150% من متطلبات رأس المال المستهدف، الأمر الذي سيساهم في إتمام عملية إعادة الهيكلة، وكذلك العمل على نمو أعمال الشركة، وقدرتها على الالتزام بتنفيذ خطة أعمالها المستقبلية، وتعزيز محفظة المشاريع الخاصة بها.

وأثنى المهندس شفيق عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشونال ش.م.ع» على الثقة التي أولاها مساهمو الشركة الذين أقبلوا على الاكتتاب في أسهمها، لتحقيق أهم المتطلبات الرئيسية لإتمام عملية إعادة الهيكلة والمتمثلة بزيادة رأس المال في فترة زمنية قياسية.

وسيصبح رأس المال الجديد للشركة بحدود 2.887 مليون درهم موزعة على 2.887 مليون سهم، ومن الجدير بالذكر أن الاكتتاب في رأس المال الجديد قد تم على سعر إصدار 25 فلساً للسهم (بخصم 75 فلساً عن القيمة الاسمية)، وسيتم تسجيل الخصم كاحتياطي سالب في الميزانية. وتم استهداف إعادة سهم الشركة إلى التداول في سوق دبي المالي بتاريخ 20 مايو الحالي، بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق دبي المالي، وإتمام الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات التنظيمية والرقابية.

وقال: «إن نجاح عملية الاكتتاب سوف يمكّن الشركة من استعادة موقعها في أسواق دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ومناطق أخرى حول العالم. إن الطريق أمامنا لا يزال طويلاً، ولكننا عازمون جميعاً على استعادة المكانة الراسخة التي تتمتع بها (دريك آند سكل) في قطاع الإنشاءات، حيث يشهد السوق العقاري في المنطقة، وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة نمواً ملحوظاً».