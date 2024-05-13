1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية تداولات بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم خلال جلسة، أمس، فيما تماسكت الأسواق في المنطقة «الخضراء» بدعم الأسهم القيادية.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة تداولات أمس، بنسبة 0.031% ليغلق على مستوى 9093.17 نقطة، وبلغت قيمة التداول في السوق خلال الجلسة 870 مليون درهم، حيث تم تداول 223 مليون سهم من خلال 14.3 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المتداولة في السوق.

وتظهر المحصلة الإجمالية لتداولات المستثمرين الأجانب أنها بلغت نحو 1 مليون درهم صافي شراء، حيث سجلت محصلة تداولات المستثمرين الخليجين صافي بيع بقيمة 34 مليون درهم، وفي المقابل أظهرت تداولات المستثمرين العرب «غير الخليجيين» صافي شراء بقيمة بقيمة 8 ملايين درهم، كما سجلت تداولات المستثمرين الأجانب «غير العرب» نحو 27 مليون درهم صافي شراء أيضا.

وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق أيضاً في المنطقة «الخضراء»، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.006% عند مستوى 4173.28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 350 مليون درهم تقريباً، تم تداولها من خلال 10.4 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة، وتم من خلالها تداول 151 مليون سهم خلال الجلسة.