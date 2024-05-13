الثلاثاء 14 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

1.2 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية
14 مايو 2024 01:01

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد: ترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية
«الابتكار التكنولوجي» يطلق نماذج الذكاء الاصطناعي

استقطبت أسواق الأسهم المحلية تداولات بلغت قيمتها 1.22 مليار درهم خلال جلسة، أمس، فيما تماسكت الأسواق في المنطقة «الخضراء» بدعم الأسهم القيادية.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال جلسة تداولات أمس، بنسبة 0.031% ليغلق على مستوى 9093.17 نقطة، وبلغت قيمة التداول في السوق خلال الجلسة 870 مليون درهم، حيث تم تداول 223 مليون سهم من خلال 14.3 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المتداولة في السوق.
وتظهر المحصلة الإجمالية لتداولات المستثمرين الأجانب أنها بلغت نحو 1 مليون درهم صافي شراء، حيث سجلت محصلة تداولات المستثمرين الخليجين صافي بيع بقيمة 34 مليون درهم، وفي المقابل أظهرت تداولات المستثمرين العرب «غير الخليجيين» صافي شراء بقيمة بقيمة 8 ملايين درهم، كما سجلت تداولات المستثمرين الأجانب «غير العرب» نحو 27 مليون درهم صافي شراء أيضا.
وفي سوق دبي المالي، أغلق المؤشر العام للسوق أيضاً في المنطقة «الخضراء»، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.006% عند مستوى 4173.28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 350 مليون درهم تقريباً، تم تداولها من خلال 10.4 ألف صفقة أبرمت على أسهم الشركات المدرجة، وتم من خلالها تداول 151 مليون سهم خلال الجلسة.

الأسهم المحلية
الإمارات
الأسهم القيادية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
أبوظبي
آخر الأخبار
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي عنيف على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف يفرّون مجدداً بعد عودة القتال في شمال غزة
14 مايو 2024
رجال إطفاء ومتطوعون في موقع مبنى سكني متضرر في بيلغورود (وكالات)
الأخبار العالمية
قصف روسي متواصل على شمال أوكرانيا وإجلاء 5 آلاف شخص
14 مايو 2024
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
الأخبار العالمية
بحرين العروبة.. ترحيب مميز بقادة الأمة
14 مايو 2024
سيارتان أحرقهما مستوطنون في الضفة الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة الغربية ويحرقون سيارة
14 مايو 2024
جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني والمبعوث الأممي (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. التصعيد الحوثي تحد صريح للجهود الأممية
14 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©