معرض المطارات بدبي ينطلق اليوم

دبي (الاتحاد)

ينطلق «معرض المطارات» الحدث السنوي الأضخم المتخصص بصناعة المطارات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، اليوم الثلاثاء بنسخته الثالثة والعشرين في مركز دبي التجاري العالمي.

ويجمع المعرض في دورته الثالثة والعشرين، التي تستمر من 14-16 مايو 2024، قادة القطاع الدوليين والإقليميين من أصحاب المصلحة لاستكشاف واعتماد التقنيات الجديدة والمنتجات المبتكرة، في ظل تسارع وانتعاش الطلب في حركة المسافرين وخدمات الشحن الجوي.

وسيركز المشاركون على المنتجات والخدمات المصممة لإحداث طفرة في مستوى توقعات الركاب في المطارات، وسهولة السفر، وتعزيز السلامة والأمن. وستجلب المنصة السنوية للأعمال (B2B) إلى سوق الطيران النابض بالحياة في الشرق الأوسط أربع فعاليات مصاحبة - منتدى مراقبة الحركة الجوية، وأمن المطارات في الشرق الأوسط، ومنتدى قادة المطارات العالمية (GALF)، ومؤتمر المرأة في الطيران (WIA) فرع الشرق الأوسط.

وسيوفر المعرض الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام فرصاً لاستكشاف وتجربة والحصول على العديد من تقنيات المطارات المتقدمة والابتكارات والحلول جنباً إلى جنب مع التواصل مع قادة الأعمال ورواد السوق. وتنظم المعرض شركة RX، ومقرها لندن، وتستضيف أكثر من 400 فعالية في 22 دولة عبر 42 قطاعاً متنوعاً.