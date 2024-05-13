266 مليون درهم أرباح صافية لـ«العربية للطيران»

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «العربية للطيران»، أمس، تسجيل نتائج مالية وتشغيلية قوية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2024، حيث واصلت الشركة توسيع شبكة وجهاتها وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وسجلت «العربية للطيران» أرباحاً صافية بلغت 266 مليون درهم عن الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2024 بانخفاض نسبته 22 % مقارنة مع 342 مليون درهم تم تسجيلها في الربع الأول من عام 2023.

وخلال الفترة نفسها، بلغت إيرادات الشركة 1.54 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8% مقارنة بإيرادات الربع الأول من العام الماضي . ونقلت الشركة على متن أسطولها أكثر من 4.4 مليون مسافر في الربع الأول عبر جميع مراكز عملياتها التشغيلية، وذلك بارتفاع نسبته 13% مقارنةً بـ 3.9 مليون مسافر تم نقلهم خلال الربع الأول من العام الماضي، بينما بلغ معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة) خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 نسبة مرتفعة بلغت 85%.

وفي معرض تعليقه على النتائج، قال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «تعكس النتائج المالية القوية التي حققتها “العربية للطيران” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام التزامنا الثابت بالتميز التشغيلي ومواصلة تقديم خدماتنا عالية الجودة لعملائنا».

وأضاف: «بالرغم من استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، والتأثير الموسمي على أعمالنا، وارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تقلبات العملات وتحديات سلسلة التوريد، فإن تركيزنا على زيادة الربحية والحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية قد مكننا من تقديم نتاج مالية وتشغيلية قوية للربع الأول من هذا العام. ونحن واثقون من قدرتنا على تجاوز تحديات الأسواق الحالية والاستفادة من الفرص الجديدة، مع ضمان استمرارنا في تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومساهمينا».

وجاء صافي أرباح الربع الأول مدفوعاً بزيادة أعداد المسافرين ونمو الإيرادات. وتأثرت هذه النتائج أيضاً بالتحول الموسمي خلال شهر رمضان، وارتفاع أسعار الوقود، وتقلبات أسعار العملات في الأسواق الرئيسية، والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد التي ساهمت في ارتفاع التكاليف الناتجة عن التضخم عبر القطاع ككل.

وأضاف آل ثاني: «بينما تستمر التحديات الجيوسياسية الحالية والاضطرابات المتواصلة في سلسلة التوريد التي لا تزال صناعة الطيران العالمية تواجهها، فإننا نبقى ثابتين في خططنا للنمو لعام 2024، معتمدين بذلك على قوة نموذج الأعمال الذي نتبعه. ونحن واثقون من مستقبل قطاع الطيران الاقتصادي في المنطقة والعالم ككل بينما نواصل الاستثمار في الفرص الجديدة المتاحة والتي ستسمح لنا بتوسيع نطاق خدماتنا القائمة على مبدأ القيمة المضافة إلى قاعدة أوسع من العملاء».