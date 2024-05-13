18.7 مليار درهم أرباح مجموعة «طيران الإمارات» بنمو %71

دبي (الاتحاد)

سجلت مجموعة الإمارات أرباحاً قياسية للسنة المالية 2023-2024، بلغت 18.7 مليار درهم، بنمو 71 % مقارنة بأرباح السنة السابقة البالغة 10.9 مليار درهم، فيما بلغت إيرادات المجموعة 137.3 مليار درهم، بنمو 15 %، وزادت الأرصدة النقدية إلى 47.1 مليار درهم، وهو أعلى مستوى تم تسجيله على الإطلاق، بنمو 11 % عن السنة السابقة.

وأظهر تقرير السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024، تسجيل كلٍّ من طيران الإمارات ودناتا ارتفاعاً كبيراً في الأرباح والإيرادات، حيث توسّعت عمليات المجموعة في جميع أنحاء العالم لتلبية الطلب القوي من العملاء على منتجاتها وخدماتها ذات الجودة العالية.

وبلغ إجمالي أرباح المجموعة خلال العامين الماضيين 29.6 مليار درهم، متجاوزة خسائر فترة الجائحة البالغة 25.9 مليار درهم خلال الفترة 2020 - 2022.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «أرست مجموعة الإمارات مجدداً معايير جديدة في الصناعة بتسجيل أداء قياسي في نتائجها السنوية، وهو إنجاز تحقق كثمرة للرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسياسات حكومة دبي وأنظمتها المتقدمة، التي كان لها الفضل في تحقيق هذا الإنجاز».

وأضاف سموه: «شهدنا على مدار العام نمواً في الطلب على النقل الجوي والخدمات المتعلقة بالسفر حول العالم، وتمكنا من تحقيق نتائج هائلة نتيجة للمرونة والسرعة التي نتحلى بها في التعاطي مع المتغيرات، والآن نجني ثمار سنوات من الاستثمارات المتواصلة في منتجاتنا وخدماتنا، وفي بناء شراكات قوية، وتعزيز قدرات كوادرنا وموظفينا».

وأضاف سموه: «تمكنت طيران الإمارات ودناتا من صياغة نماذج أعمال ناجحة تنطوي على المزايا الفريدة التي تتمتع بها دبي، ومن ثمّ توليد قيمة هائلة للإمارة والمجتمعات التي نخدمها في جميع أنحاء العالم، فيما يعزز الوضع المالي الممتاز للمجموعة اليوم، من ثقتنا في المستقبل لتحقيق مزيد من النمو والنجاح، كما يتيح لنا الاستثمار في تقديم منتجات وخدمات أفضل وتوفير قيمة أكبر للعملاء والشركاء».

استثمارات المجموعة

وخلال السنة المالية 2024-2023، استثمرت مجموعة الإمارات ما مجموعه 8.8 مليار درهم في طائرات ومرافق ومعدات وشركات جديدة، وتسخير أحدث التقنيات لدعم خطط النمو المستقبلي للمجموعة.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 10 % إلى 112406 موظفين، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، مع استمرار طيران الإمارات ودناتا في زيادة أنشطة التوظيف حول العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد: «ندخل السنة المالية 2024/ 2025 على أسس قوية لتحقيق النمو المستمر، حيث ستتسلم طيران الإمارات 10 طائرات جديدة من طراز A350، ما يعزز أسطولنا ويدعم المرحلة التالية من نمو شبكتها».

وأضاف سموه: «نمضي في مسيرتنا بنظرة مستقبلية إيجابية، ونتوقع أن يتواصل الطلب القوي على النقل الجوي والسفر في الأشهر المقبلة، فيما سنواصل مراقبة التكاليف والعوامل الخارجية مثل أسعار الوقود وتقلبات أسعار صرف العملات والتغيرات الاجتماعية والسياسية. لقد كان نموذج أعمالنا موضع اختبار من قبل، وأنا واثق من مرونتنا وقدرتنا على الاستجابة السريعة للفرص والتحديات».

واختتم سموه بقوله: «بالنظر إلى المستقبل، أعلنت حكومة دبي عن خطط لبدء المرحلة التالية من التوسعات في مطار آل مكتوم الدولي، الذي سيشكل المركز الجديد لعمليات طيران الإمارات ودناتا. ومن شأن هذا الاستثمار البالغة قيمته 128 مليار درهم أن يعزز البنية التحتية لقطاع الطيران والخدمات اللوجستية في دبي، ما يدعم الخطط التنموية في الإمارة ويدفع نمو طيران الإمارات ودناتا».

طيران الإمارات

ارتفعت السعة الإجمالية لطيران الإمارات من الركاب بنسبة 20 % إلى 57.7 مليار طن كيلومتري، لتواصل التعافي إلى مستويات قريبة لما قبل الجائحة.

واستأنفت الناقلة خدماتها إلى طوكيو هانيدا، وزادت عملياتها إلى 29 وجهة عبر شبكتها، وأطلقت رحلات يومية جديدة إلى مونتريال في كندا. كما وقعت طيران الإمارات اتفاقيات مشاركة بالرمز واتفاقيات إنترلاين مع 11 شريكاً جديداً من الناقلات الجوية، ما ساهم في توسيع نطاق شبكتها. وبحلول 31 مارس 2024، كانت شبكة طيران الإمارات تضم 151 وجهة عبر القارات الست، منها 10 مدن يخدمها أسطول الشحن فقط.

ومع نهاية شهر مارس 2024، بلغ إجمالي عدد الطائرات في أسطول طيران الإمارات 260 طائرة، مع متوسط عمر يبلغ 10.1 سنة.

وبلغ إجمالي سجل طلبيات طيران الإمارات 310 طائرات، بعد إعلانها عن طلبيات بقيمة 58 مليار دولار أميركي لشراء 110 طائرات إضافية من طراز بوينج 777 و787 وإيرباص A350 خلال معرض دبي للطيران 2023.

ومع زيادة السعة المتاحة والطلب القوي في الأسواق، ارتفع إجمالي إيرادات طيران الإمارات للسنة المالية بنسبة 13 % إلى 121.2 مليار.

وشهدت طيران الإمارات تدفقات نقدية تشغيلية بقيمة 37.6 مليار درهم خلال السنة المالية 2023/ 2024، ما يدعم نتائجها التجارية القوية ويمكّنها من تنمية أعمالها في المستقبل.

وارتفع إجمالي التكاليف التشغيلية بنسبة 8 % مقارنة بالسنة المالية الماضية. وشكّلت تكلفة الملكية (الاستهلاك والإطفاء) وتكلفة الوقود، أكبر مكوّنين في التكلفة الكلية في 2023/ 2024، تلتها تكلفة الموظفين.

فاتورة الوقود

ارتفعت فاتورة الوقود للناقلة بشكل طفيف إلى 34.2 مليار درهم، مقارنة بـ 33.7 مليار درهم في السنة المالية السابقة، وشكّل الوقود 34 % من التكاليف التشغيلية، مقارنة بنسبة 36 % في 2022/ 2023.

وارتفعت كمية الوقود المحملة على الطائرات بنسبة 24 %، مدفوعة بزيادة عدد الرحلات الجوية التي تمت موازنتها بانخفاض متوسط سعر الوقود (انخفض 18 %)، بما في ذلك مكاسب التحوط.

وسجلت طيران الإمارات أرباحاً قياسية بلغت 17.2 مليار درهم، متجاوزة أرباح العام الماضي البالغة 10.6 مليار درهم، وهامش ربحي استثنائياً نسبته 14.2 %، ما يُعد أفضل أداء في تاريخ الناقلة.

نقلت طيران الإمارات 51.9 مليون راكب، بنسبة نمو 19 % في السنة المالية 2023/ 2024، مع ارتفاع السعة المقعدية بنسبة 21 %. وأعلنت الناقلة أن ملاءة المقاعد بلغت 79.9 %، مقارنة بـ 79.5% في السنة المالية الماضية. وانخفض معدل العائد على الراكب لكل كيلومتر بنسبة 2% ليصل إلى 36.6 فلس، بسبب تطوير المقصورات وتركيبة المسارات والأسعار والعملات.

نقلت الإمارات للشحن الجوي 2.2 مليون طن من البضائع حول العالم في السنة المالية 2023/ 2024، بنمو 18 % عن السنة السابقة، حيث أسهمت بذلك زيادة عمليات الركاب وسعة الشحن المتاحة، واستئجار ثلاث طائرات شحن من طراز 747.

سداد التزامات

واصلت طيران الإمارات الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية للمدفوعات المتعلقة بالطائرات، وسددت مبلغاً إضافياً قدره 2.2 مليار درهم من إجمالي 17.5 مليار درهم جمعتها خلال الجائحة. وقد أدى ذلك إلى خفض إجمالي ديونها المستحقة ووضع الناقلة على أساس قوي لتمويل نموها المستقبلي وبرنامج أسطولها الجديد.

وأنهت طيران الإمارات السنة المالية بأعلى مستوى من الأرصدة النقدية على الإطلاق بقيمة 42.9 مليار درهم، بنمو نسبته 15 % مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023.

ارتفعت أرباح دناتا بنسبة 330 % إلى 1.4 مليار درهم، محققة نتائج قوية في جميع أعمالها، وارتفع إجمالي إيرادات دناتا بنسبة 29 % ليصل إلى 19.2 مليار درهم.