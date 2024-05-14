"الاتحاد للطيران" تنقل 5.7 مليون مسافر خلال 4 أشهر

كشفت الاتحاد للطيران، اليوم، عن النتائج الأولية لحركة المسافرين خلال شهر أبريل الماضي، حيث نقلت الشركة أكثر من 1.4 مليون مسافر، وبلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 84 بالمائة على مدار الشهر.

وذكرت الشركة، في بيان اليوم، أنها نقلت نحو 5.7 مليون مسافر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، ووصل حجم أسطولها لنحو 89 طائرة تخدم 68 وجهة.

وقال أنطونوالدو نيفيس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، إن شهر أبريل 2024 شهد نموا بلغ 39 % على أساس سنوي في أعداد المسافرين، ما يعزز من النمو الإيجابي ويسهم في زيادة 4 % في عامل الحمولة، على الرغم من الارتفاع الكبير في السعة مقارنة بالفترة نفسها في 2023.

ونوه بأن هذه الأرقام تأتي على خلفية النتائج المالية القوية للربع الأول من 2024، حيث بلغت أرباح الربع الأول ما يعادل صافي الربح الكلي للسنة المالية 2023، مشيرا إلى أن الاتحاد للطيران تواصل جهودها في التوسع في شبكة وجهاتها ورفع تردد رحلاتها لملاقاة طلب العملاء.

وقال إن شهر أبريل شهد أيضا تشغيل طائرة الاتحاد للطيران من طراز A380 إلى وجهتها في نيويورك فيما أعلنت الناقلة عن عزمها تسيير طائرتها العملاقة إلى وجهتها في باريس ابتداء من 1 نوفمبر المقبل.