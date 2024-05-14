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اقتصاد

«الطيران المدني» تصدر بروتوكولاً للتعامل مع الأمراض المعدية أثناء السفر

«الطيران المدني» تصدر بروتوكولاً للتعامل مع الأمراض المعدية أثناء السفر
14 مايو 2024 11:58

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، بروتوكولاً لتعزيز السلامة الجوية، يهدف إلى المرونة في التعامل مع الأمراض المعدية، ويخدم جهود مكافحة انتشار الأمراض أثناء السفر بالطائرة. وذكرت الهيئة، في بيان اليوم، أن البروتوكول يتضمن عمليات للإبلاغ السريع من قبل محطات المشغلين وآليات التعاون مع دوائر وهيئات الصحة المحلية.

وتم تطوير البروتوكول بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجرى عرضه لأول مرة خلال اجتماع «كابسكا» المشترك مع منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وذلك خلال زيارة لوفد رسمي من قطاع شؤون السلامة الجوية بالهيئة العامة للطيران إلى ألمانيا. ويعتبر برنامج «كابسكا»، برنامج الترتيب التعاوني لمنع وإدارة أحداث الصحة العامة في مجال الطيران الدولي، التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأكد سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، أهمية البروتوكول والذي يأتي ضمن حرص الهيئة على تعزيز السلامة الجوية العالمية ومرونة الصحة العامة وتطوير الجهود التعاونية مع الشركاء الدوليين، بما يضمن حماية المسافرين في جميع أنحاء العالم. وأوضح عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران في الهيئة، أن البروتوكول يساهم في تنظيم مكافحة الأمراض السارية عبر النقل الجوي، وتعزيز قدرات المطارات وتطوير أطر التعاون بين قطاع الطيران والقطاع الصحي.

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المصدر: وام
الطيران المدني
هيئة الطيران المدني
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