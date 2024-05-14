نائب الرئيس الصيني: الصين تواصل توسيع انفتاحها وتقاسم فرص التنمية مع العالم

أكد هان تشنغ، نائب رئيس جمهورية الصين الشعبية، أن بلاده ستواصل توسيع انفتاحها على مستوى عالٍ وتقاسم فرص التنمية مع العالم.

ودعا في كلمة له على هامش حفل افتتاح القمة العالمية الثالثة لتعزيز التجارة والاستثمار 2024 في بكين نقلتها مجموعة الصين للإعلام، إلى اغتنام فرص الثورة العلمية والتكنولوجية والصناعية، لفتح مجالات وإنشاء نماذج وتنمية محركات نمو جديدة مشتركة، مؤكدا ضرورة دعم النظام التجاري متعدد الأطراف بقيادة منظمة التجارة العالمية، والحفاظ على الانفتاح في الاقتصاد العالمي.

ولفت هان إلى أن الاقتصاد الصيني، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، ساهم بحوالي 30 في المائة في النمو العالمي على مدى سنوات عديدة، مرحباً بالشركات من جميع أنحاء العالم للاستثمار في الصين.

يشارك في قمة الترويج للتجارة والاستثمار العالمي، التي تستضيفها الصين للمرة الثالثة على التوالي بإشراف مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، أكثر من 750 شخصاً يمثلون المنظمات الدولية والمؤسسات الاقتصادية والغرف التجارية الأجنبية وهيئات تعزيز التجارة العالمية فضلاً عن ممثلي الشركات.