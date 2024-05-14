371 مليون درهم إيرادات «الياه سات» الربعية



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للربع الأول من العام 2024 والمنتهية في 31 مارس 2024.



وسجلت إيرادات الفترة ارتفاعاً نسبته 1% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 371 مليون درهم.



وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 58% إلى 352 مليون درهم، فيما تضاعف صافي الدخل تقريبًا ليصل إلى 194 مليون درهم.



وتعليقاً على هذه النتائج، قال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات: «سجلت الياه سات نتائج قوية خلال الربع الأول من العام 2024، ما يعكس المضي قدماً في تنمية أعمالنا الأساسية المتمثلة في تلبية متطلبات حكومة دولة الإمارات لحلول الاتصالات الفضائية».



وأضاف الهاشمي: «نواصل العمل لوضع اللمسات الأخيرة على العقد الكامل لتوفير سعة القدرات والخدمات المُدارة الجديد بقيمة 5.1 مليار دولار أميركي مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى عقد التوريد المرتبط به مع الشركة المصنعة للأقمار الصناعية لبناء قمرين صناعيين جديدين هما الياه 4 والياه 5. كما نعمل على استكمال الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي (الثريا 4) المقرر في النصف الثاني من هذا العام، والذي سيسهم في تعزيز مسيرة نجاح شركة الثريا لسنوات عديدة مقبلة».

وقال الهاشمي: «بعد الموافقة الأخيرة من المساهمين على عملية الاندماج مع شركة بيانات، نعمل حالياً على إتمام عملية الاندماج في النصف الثاني من العام الجاري، وكذلك وضع اللمسات الأخيرة على خطط التكامل الناجح بين الشركتين، حيث سيفتح هذا الاندماج فصلاً جديداً واستثنائياً، ويضع شركة (Space42) في مكانة رائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء المدعمة بالذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تعزيز حضورها العالمي. وللمرة الأولى في هذا القطاع، سنقوم بدمج حلول الاتصالات الفضائية المتقدمة مع التحليلات الجغرافية المكانية، وتشغيل أقمار صناعية للاتصالات ورصد الأرض عبر مدارات متعددة».