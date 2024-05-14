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«أدنيك» تشارك في «إيمكس فرانكفورت»

مجموعة "أدنيك" تطلق خدمات رحلات الطيران العارض لأوروبا وآسيا الوسطى
14 مايو 2024 15:28

 
أبوظبي (الاتحاد)

تشارك مجموعة أدنيك، في فعاليات معرض إيمكس فرانكفورت بألمانيا، والذي انطلق اليوم لمدة 3 أيام تحت شعار «نبضات مجتمع فعاليات الأعمال العالمية»، بهدف استعراض الحوافز التي يقدمها مركز أدنيك لمنظمي الفعاليات في جميع أنحاء العالم، والتأكيد على مكانته الرائدة في صناعة سياحة الأعمال.

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وقدمت مجموعة أدنيك، خلال مشاركتها في جلسة استكشف العالم العربي (Discover Arabia)، عرضاً توضيحاً شاملاً لشركاتها وخدماتها، مشيرة إلى أن مركز أدنيك أبوظبي، باعتباره أكبر مركز للمعارض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمساحة تقدر بـ 153 ألف متر مربع، يتيح لمجموعة واسعة من منظمي الفعاليات العالميين توظيف وإدارة تلك المساحة، بما يتناسب مع الفعاليات الدولية الضخمة والمتنوعة.

وقال خليفة القبيسي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمركز أدنيك، إن مركز أدنيك أبوظبي الحائز على العديد من الجوائز العالمية، يوفر لمنظمي المعارض والمؤتمرات العالميين، المرافق المتطورة والرائدة ذات القدرات والإمكانات الهائلة لاستيعاب الآلاف من العارضين والزوار على حد سواء، لافتاً إلى أن المركز استقطب في العام الماضي 282 فعالية بأكثر من 1.5 مليون زائر.

أدنيك
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