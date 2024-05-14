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اقتصاد

6.7 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» الربعية

6.7 مليار درهم إيرادات «إعمار العقارية» الربعية
14 مايو 2024 18:02

دبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة إعمار العقاريّة، اليوم عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2024، والتي تظهر ثباتاً في قوّة الأداء والفاعلية التشغيلية عبر أعمالها المختلفة.أبرز الإنجازات التي تمّ تحقيقها
وسجّلت إعمار العقاريّة إيرادات بلغت 6.7 مليار درهم وصافي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 4.3 مليار درهم، محقّقة نموّاً بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 
ويعود أداء الشركة إلى النمو الذي يشهده القطاع السياحي، ومبيعات التجزئة، والارتفاع المتواصل في الطلب على المشاريع العقارية في دبي. 
كما أسهم تركيز إعمار على تحسين هوامشها الربحية وفاعليّتها التشغيلية في تحقيق نموّ أكبر في الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات والإهلاك بزيادة قدرها 9% لتصل إلى 4.4 مليار درهم إماراتي (1.2 مليار دولار أميركي) مقارنة بالربع الأول من عام 2023.كما حقّقت الشركة في الربع الأول من عام 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم، بزيادة لافتة في النموّ وصلت إلى 47% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. ومدعومة بمبيعات عقارية قوية، بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم، كما في مارس 2024، بزيادة في النموّ بنسبة 9% منذ ديسمبر 2023، بما يدلّ على إيرادات مستقبلية سيتمّ تسجيلها خلال السنوات الأربع إلى الخمس القادمة.
وتعقيباً على نتائج الربع الأول، قال محمّد العبّار: "استهلّت إعمار العام بأداء متميّز يعبّر عن نهجنا القائم على النموّ المستدام والتزامنا الثابت بضمان رضا العملاء. لقد قمنا بتوجيه استثماراتنا بشكل استراتيجي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة أسهمت في توليد عوائد ثابتة، ونسترشد في خطواتنا باستراتيجية واضحة المعالم وبمنهجية واقعية في التعاطي مع شؤون الأعمال، ما يكفل لنا إضافة قيمة أكبر لجميع الشركاء والمستثمرين. وتظلّ ثقتنا راسخة في قدرتنا على تنفيذ خططنا التجارية، ونستمرّ في القيام بدور بالغ الأهمية في رسم ملامح المشهد الاقتصادي في دبي وخارجها".

إعمار العقارية
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