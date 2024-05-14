"أوبك": الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية



فيينا (وام)

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، إن دولة الإمارات تواصل تحقيق نمو قوي في قطاعاتها غير النفطية، مدفوعاً بالدعم الحكومي والطلب الراسخ.

وأضافت "أوبك"، في تقريرها لشهر مايو الصادر اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات سجل زيادة كبيرة على أساس سنوي بنسبة 7.3% في الربع الثاني من عام 2023، مع مساهمات كبيرة من قطاعات البناء والتمويل والتأمين.



وأشارت "أوبك" إلى أن زخم النمو المحقق جاء استكمالاً للأداء الاقتصادي في العام الماضي 2023، لا سيما في أبوطبي حيث نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 10.4%، على أساس سنوي، في الربع الرابع من العام الماضي.



وأوضحت "أوبك"، أن اقتصاد دبي توسع بنسبة 3.5% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، مع نمو ملحوظ في النقل والتخزين بنسبة 12.0%، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 16.1%، بينما توسع قطاع البناء بنحو 1.1%.



وبحسب "أوبك"، أبقى مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الرئيس ثابتاً عند 5.4%، من دون تغيير منذ يوليو 2023، فيما وصل مؤشر مديري المشتريات لدولة الإمارات إلى 55.3 في أبريل، من 56.9 في مارس، لكنه لا يزال ثابتاً في المنطقة التوسعية، مما يشير إلى استمرار النمو.