1.6 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة إجمالية بلغت قيمتها 1.636 مليار درهم، فيما شهدت جلسة تداولات أمس استمرار دخول للمستثمرين الأجانب الذين ضخوا استثمارات جديدة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين بنحو 330 مليون درهم.

وبلغت قيمة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال جلسة أمس، نحو 942 مليون درهم تم توزعت على 232 مليون سهم تم تداولها من خلال 17.2 ألف صفقة، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على مستوى 9058.46 نقطة بانخفاض نسبته 0.382%.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة، قائمة الأكثر تداولاً، بقيمة 185 مليون درهم وأغلق سهم الشركة على سعر 399.500 درهم، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.12%. تلتها التداولات على أسهم أدنوك للغاز بقيمة 104 ملايين درهم وأغلق سهم الشركة على 3.960 بارتفاع نسبته 0.99%.

كما بلغت تداولات ألفا ظبي نحو 80.3 مليون درهم وأغلق السهم على سعر 13.760 درهماً منخفضاً بنسبة 1.15%، كما انخفض أيضاً سهم ملتيبلاي بنسبة 1.7% ليغلق على سعر 2.31 درهم بقيمة تداولات بلغت 57 مليون درهم.

وأما الأسهم الأكثر ارتفاعاً، فجاء في مقدمتها بنك الشارقة بسعر إغلاق بلغ 0.585 درهم مرتفعاً بنسبة 7.34%، تلاه شركة أغذية بسعر إغلاق بلغ 5.45 درهم وبنسبة ارتفاع 4.21%

وبلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 4.5 مليون درهم كصافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 331 مليون درهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقة توزعت على 142 مليون سهم، إلى ذلك نفذت صفقة مباشرة كبيرة بقيمة 363.6 مليون درهم، توزعت على 117.66 مليون سهم، ولذ فقد بلغت قيمة إجمالي تداولات السوق 694 مليون درهم توزعت على 260 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على مستوى 4136.85 نقطة بانخفاض قدره -36.43 نقطة عن إغلاقه السابق يعادل تراجعاً بنسبة 0.873%، وشهد التداول ارتفاع 12 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 4 شركات.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 21.2 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 15.7 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 38.6 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 17.6 مليون درهم خلال نفس الفترة، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 534 مليون درهم لتشكل ما نسبته 76.98% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 208 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 29.987% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 326 مليون درهم كمحصلة شراء.