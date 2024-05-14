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اقتصاد

الإمارات وأميركا تبحثان تعزيز العلاقات في مجال الطاقة

سلطان الجابر خلال لقائه وزيرة الطاقة الأميركية في أبوظبي (من المصدر)
15 مايو 2024 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك، ومجموعة شركاتها، أمس، معالي جنيفر جرانهولم، وزيرة الطاقة الأميركية، وذلك في المقر الرئيس لـ«أدنوك» في أبوظبي. ودار نقاش حول فرص تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية في مجال الطاقة، من خلال «الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة».
وخلال اللقاء، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر حرص القيادة الرشيدة على مد وتعزيز جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي، وأشار إلى متانة وعمق العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية طويلة الأمد بين الإمارات والولايات المتحدة، وناقش مع معالي جرانهولم الإمكانات النوعية لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وضرورة تحقيق انتقال منظّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.
وقامت معالي جنيفر جرانهولم بجولة في مركز التحكم الرقمي «بانوراما» التابع لـ«أدنوك»، حيث استمعت لشرح حول جهود الشركة لدمج حلول الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصاً لقطاع الطاقة ونشرها في جوانب أعمالها كافة، بدءاً من غرف العمليات والتحكم، وصولاً إلى غرف اجتماعات الإدارة التنفيذية لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً تساهم في تعزيز معايير السلامة، وخفض الانبعاثات، وتحقيق قيمة إضافية كبيرة.

الطاقة
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