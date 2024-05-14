الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أحمد بن سعيد: معرض «المطارات» منصة رائدة وقوة دافعة للأعمال

أحمد بن سعيد خلال افتتاح معرض المطارات بدبي (من المصدر)
15 مايو 2024 00:53

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
المرر يترأس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية لأعمال القمة العربية
رئيس الدولة ومحمد بن راشد: تعزيز رؤية الدولة ومسيرتها التنموية

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.
وتم افتتاح المعرض السنوي الرائد المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، وسط توقعات متفائلة جداً لنمو صناعة الطيران العالمية، وتحديداً الشرق الأوسط، بعد التعافي الكامل، إذ يتوقع أن تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب وحجم توسعات المطارات الكبرى فيها، مما يعزز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للطيران المدني.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض، خلال جولته الافتتاحية: «لقد تحول معرض المطارات إلى منصة رائدة للأعمال وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات، ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها الصناعة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية. ومن هذا المنطلق تسعى جميع المطارات الرئيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة وكبيرة على صعيد النمو وجذب الاستثمارات وتبني الابتكارات. وما من شك بأن هذا الحدث يقدم لقادة الصناعة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية».  
تعليقاً على مستقبل قطاع الطيران في دبي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) تمثل قفزة هائلة في مشهد الطيران في دبي، من خلال استثمار كبير بقيمة 128 مليار درهم، نحن لا نبني مطاراً آخر فحسب، بل نحن نشكل مستقبل السفر الجوي ونتصور مطار الغد، ويؤكد هذا المشروع التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي».  
وأضاف غريفيث الذي ألقى كلمة في منتدى قادة الطيران العالميين (GALF) الذي أُقيم بالتزامن مع معرض المطارات في يوم الافتتاح: «بينما يواصل مطار دبي الدولي (DXB) ازدهاره، ستفتح توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم. ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة في هذه الرحلة التحويلية والطموحة، مما يضمن بقاء دبي في طليعة صناعة الطيران لسنوات قادمة».  
يأتي تنظيم معرض المطارات لهذا العام في أعقاب الإعلان الكبير عن خطط دبي لبناء أكبر مبنى مطار في العالم. ومن المتوقع أن يزيد مبنى الركاب الجديد الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم في دبي وورلد سنترال من قدرة استيعاب الركاب إلى 260 مليون مسافر سنوياً ويمتص بالكامل عمليات مطار دبي الدولي في غضون 10 سنوات. 
ويتجلى النمو المستقبلي لصناعة الطيران في النتائج المالية السنوية لطيران الإمارات، أكبر شركة طيران في العالم للرحلات الطويلة، والتي تتمتع بمكانة قوية لتحقيق نمو مستقبلي، بعد أن سجلت أرباحاً سنوية قياسية بلغت 4.7 مليار دولار في سنتها المالية التي انتهت في 31 مارس، بزيادة 63% عن أرباح 2.72 مليار دولار في العام السابق.

أحمد بن سعيد
دبي
الإمارات
معرض المطارات
آخر الأخبار
أعضاء محكمة العدل الدولية خلال جلسات استماع سابقة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«العدل الدولية» تعتزم عقد جلسات على صلة بهجوم رفح
15 مايو 2024
القمة تشكل فرصةً لتعزيز التضامن العربي لمواجهة التحديات (من المصدر)
الأخبار العالمية
«قمة البحرين».. وقف الحرب وتوفير المساعدات في غزة أولوية
15 مايو 2024
فلسطينيون طاردهم الدمار إلى مدرسة نزحوا إليها بعدما دمرت إسرائيل منازلهم (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: 450 ألف شخص نزحوا قسراً من رفح هرباً من القصف
15 مايو 2024
طفل فلسطيني يقف خلف سور مدرسة تحولت إلى مأوى للنازحين (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن لا ترى ما يحدث في غزة «إبادة جماعية»
15 مايو 2024
لاجئون سوريون في عرسال بوادي البقاع يستعدون للعودة إلى سوريا (أ ف ب)شد
الأخبار العالمية
لبنان: استئناف قوافل العودة الطوعية للنازحين السوريين
15 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©