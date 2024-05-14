أحمد بن سعيد: معرض «المطارات» منصة رائدة وقوة دافعة للأعمال

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، الدورة الثالثة والعشرين لمعرض المطارات في مركز دبي التجاري العالمي.

وتم افتتاح المعرض السنوي الرائد المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA)، وسط توقعات متفائلة جداً لنمو صناعة الطيران العالمية، وتحديداً الشرق الأوسط، بعد التعافي الكامل، إذ يتوقع أن تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد الركاب وحجم توسعات المطارات الكبرى فيها، مما يعزز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للطيران المدني.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، راعي المعرض، خلال جولته الافتتاحية: «لقد تحول معرض المطارات إلى منصة رائدة للأعمال وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات، ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها الصناعة، بما في ذلك الاتجاهات الناشئة والتقنيات الثورية. ومن هذا المنطلق تسعى جميع المطارات الرئيسية إلى تحقيق نتائج ملموسة وكبيرة على صعيد النمو وجذب الاستثمارات وتبني الابتكارات. وما من شك بأن هذا الحدث يقدم لقادة الصناعة فرصة استثنائية للاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية».

تعليقاً على مستقبل قطاع الطيران في دبي، قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: «توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) تمثل قفزة هائلة في مشهد الطيران في دبي، من خلال استثمار كبير بقيمة 128 مليار درهم، نحن لا نبني مطاراً آخر فحسب، بل نحن نشكل مستقبل السفر الجوي ونتصور مطار الغد، ويؤكد هذا المشروع التزام دبي الراسخ بتزويد الأعداد المتزايدة والمتنوعة من الضيوف بالبنية التحتية والتجارب ذات المستوى العالمي».

وأضاف غريفيث الذي ألقى كلمة في منتدى قادة الطيران العالميين (GALF) الذي أُقيم بالتزامن مع معرض المطارات في يوم الافتتاح: «بينما يواصل مطار دبي الدولي (DXB) ازدهاره، ستفتح توسعة مطار آل مكتوم الدولي (DWC) فرصاً جديدة للسفر والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة على مستوى العالم. ونحن متحمسون للتعاون مع شركائنا وأصحاب المصلحة في هذه الرحلة التحويلية والطموحة، مما يضمن بقاء دبي في طليعة صناعة الطيران لسنوات قادمة».

يأتي تنظيم معرض المطارات لهذا العام في أعقاب الإعلان الكبير عن خطط دبي لبناء أكبر مبنى مطار في العالم. ومن المتوقع أن يزيد مبنى الركاب الجديد الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم في دبي وورلد سنترال من قدرة استيعاب الركاب إلى 260 مليون مسافر سنوياً ويمتص بالكامل عمليات مطار دبي الدولي في غضون 10 سنوات.

ويتجلى النمو المستقبلي لصناعة الطيران في النتائج المالية السنوية لطيران الإمارات، أكبر شركة طيران في العالم للرحلات الطويلة، والتي تتمتع بمكانة قوية لتحقيق نمو مستقبلي، بعد أن سجلت أرباحاً سنوية قياسية بلغت 4.7 مليار دولار في سنتها المالية التي انتهت في 31 مارس، بزيادة 63% عن أرباح 2.72 مليار دولار في العام السابق.