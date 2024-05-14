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اقتصاد

محمد الشرقي يطلع على مشاريع «غرفة الفجيرة»

محمد الشرقي خلال لقائه فريق عمل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة (وام)
15 مايو 2024 00:53

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، فريق عمل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس الإدارة.
وتم خلال اللقاء، استعراض التقرير السنوي للغرفة، ومشاريعها الاقتصادية والاستثمارية داخل الدولة وخارجها.
وأكد سموه، دور «الغرفة» في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، مشيداً بجهود فريق عملها وتكامله مع المؤسسات ذات العلاقة؛ بهدف تعزيز مكانة إمارة الفجيرة والدولة، وجهة استثمارية جاذبة في مختلف المجالات.
وأشار سموه إلى حرص ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لتطور قطاع الأعمال والاستثمار في الفجيرة، بما يسهم في دعم الخطة الاستراتيجية للإمارة، وتعزيز تنافسية النمو الاقتصادي على مستوى الدولة.
وقدم فريق العمل شكره وتقديره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على دعمه المتواصل لـ«الغرفة»، بما يسهم في تحقيق رؤية إمارة الفجيرة وتطلعاتها المستقبلية في مجال التجارة والصناعة.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسلطان الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وعدد من المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

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