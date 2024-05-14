حمدان بن محمد: ملتزمون بجعل دبي مركزاً رئيسياً للشركات العالمية

دبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن دبي، برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل تأكيد مكانتها وجهةً استثماريةً عالمية رائدة بتصدّرها مدن العالم في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2023، وللعام الثالث على التوالي، في إنجاز جديد يشير إلى أن دبي لا تواكب المشهد الاقتصادي والاستثماري العالمي سريع التطور فحسب، بل إنها تصنع أيضاً معايير جديدة للنمو القوي والمستدام.

وقال سموه: «الزيادة المطردة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من عوامل التمكين المهمة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، برؤية طموحة تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، ونمتلك كل المقومات الرئيسية التي تجعل دبي محور جذب قوي للاستثمارات والمشاريع والمواهب والعقول، بفضل ما توفره من بنية تحتية متطورة وبيئة أعمال ديناميكية داعمة للابتكار ومحفّزة على الإبداع». وأضاف سموه: «ملتزمون بجعل دبي مركزاً رئيسياً يجمع الشركات الرائدة في العالم ورجال الأعمال والمبتكرين لبناء المستقبل، ومواصلة تنفيذ الخطط وإطلاق المبادرات المبتكرة للحفاظ على النمو والابتكار في مختلف القطاعات.. فنجاح دبي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العديد من القطاعات الحيوية هو ثمرة استراتيجية نمو يقودها الإبداع، ويؤكد قدرة سياساتنا ومبادراتنا على ترسيخ مكانة دبي واحدة من أكثر مدن العالم نمواً واستدامة».

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن تصدّر دبي لقائمة أفضل الوجهات العالمية لاستقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2023 للسنة الثالثة على التوالي وفقاً لبيانات «فايننشال تايمز - إف دي آي ماركتس» حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر. كما حصلت دبي على المركز الأول عالمياً في استقطاب هذه الفئة من المشاريع، وكذلك استقطاب رؤوس أموال منها، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ضمن القطاعات الرئيسية، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والطاقة والتجارة الإلكترونية والسياحة.

ويؤكد الأداء المميز في مجال استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، كما يتماشى مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يناير 2023 بهدف مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033.

وفي عام 2023، استقطبت دبي 1,070 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، أي أكثر بنسبة 142% من سنغافورة التي جاءت في المركز الثاني بواقع 442 مشروعاً، وأكثر بنسبة 148% من لندن التي احتلت المركز الثالث بواقع 431 مشروعاً. وارتفعت حصة دبي من استقطاب هذه المشاريع الجديدة إلى ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث ازدادت من 1.7% في عام 2019 إلى 6% في عام 2023.



مركز عالمي

ومن جانبه، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «إنّ تصدّر دبي مشهد استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً للعام الثالث على التوالي ما هو إلا ثمرة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. كما أن هذا الإنجاز يسلط الضوء على تعاوننا الناجح مع مختلف شركائنا الدوليين وكافة الجهات المعنية، وهو ما يؤكد مكانة دبي كمركز رائد عالمياً للاستثمار الأجنبي المباشر. وإلى ذلك فإن مبادراتنا الاستراتيجية تتجسد دوماً من خلال الثقة الكبيرة من قبل المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، وكذلك الناشئة واستقطاب المواهب والكفاءات العالمية للارتقاء ببيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في دبي».



بيئة مستقرة ومستدامة

من جانبه قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: «نجحت دبي في إرساء بيئة مستقرة ومستدامة لمشاريع الاستثمار الدولية، كما تتوافق نتائج عام 2023 مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الحكيمة. وبالإضافة إلى الارتفاع القوي في عدد المشاريع الجديدة، شهدت دبي إقبالاً كبيراً من الكفاءات في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث أسهم نجاحها بتوفير فرص العمل الناجمة عن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لاستقطاب الخبراء المتخصصين. كما أسهم حصولنا على المركز الأول في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسية بتعزيز جاذبية دبي للشركات متعددة الجنسيات، ونواصل العمل مع شركائنا والجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لاستقطاب شركات جديدة ودعمها لترسيخ وجودها وتعزيز مستويات التنوع والابتكار في الإمارة».



مشاريع الاستثمار

أفادت بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي بأن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة (المملوكة بالكامل) سجلت زيادة بسيطة مع 260 مشروعاً إضافياً بين عامي 2022 و2023، بينما حققت المشاريع الخاصة بأنواع الاستثمار الجديدة نمواً بنسبة 31.4% في عام 2023 بالمقارنة مع نمو بـ25.2% في عام 2022، بزيادة 6.2% على أساس سنوي.

وفي قطاع التكنولوجيا، بلغت المشاريع التقنية المتوسطة والضخمة في دبي نسبة 58% خلال عام 2023 من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر. وحافظت دبي على مكانتها الرائدة عالمياً في مختلف المجالات التكنولوجية الرئيسية، حيث برز كلٌ من قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. كما جاءت دبي في المركز الأول من حيث العدد التقديري لفرص العمل التي وفرتها استثمارات التجارة الإلكترونية.

وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً في عام 2023 قد وصل إلى 1.37 تريليون دولار أميركي، بزيادة بلغت 3% عن عام 2022. واستقطبت دبي استثمارات رؤوس أموال أجنبية مباشرة بقيمة 39.26 مليار درهم أي ما يعادل 10.69 مليار دولار أميركي خلال عام 2023.