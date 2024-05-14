8.1 مليار درهم أرباح شركات أدنوك المدرجة

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لـ«أدنوك» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 8.07 مليار درهم، مقابل 7.78 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يصل إلى 3.7%.

وكشفت شركات أدنوك المدرجة، وهي «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن خطط جديدة للتوسع خلال العام الحالي.

وأشارت الشركات إلى أن الأرباح القوية التي سُجلت في الربع الأول من هذا العام، ستمكنها من زيادة توزيعات الأرباح السنوية الحالي.



أدنوك للغاز

وحققت «أدنوك للغاز بي إل سي» أداءً قوياً في الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 22.072 مليون درهم (6011 مليون دولار)، وذلك بفضل زيادة حجم الطلب المحلي، حيث ارتفع بنسبة 14% على أساس سنوي.

ونتيجة لارتفاع الإيرادات والتركيز المتواصل والمستمر على رفع الكفاء التشغيلية، ارتفعت أرباح الربع الأول من عام 2024 قبل تكاليف الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 7.623 مليون درهم (2.076 مليون دولار)، مسجلة زيادةً بنسبة 17% على أساس سنوي.

وساهمت اتفاقية توريد وشراء الغاز لمدة 25 عاماً في ارتفاع هامش الأرباح قبل تكاليف الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 35% من 34% سُجلت في العام السابق.

وأكدت الشركة أنها ستتمكن من زيادة توزيعات الأرباح السنوية بنسبة 5% لتصل إلى 12.521 مليون درهم في عام 2024، بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح.



أدنوك للحفر

وحققت شركة أدنوك للحفر خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة في الإيرادات تصل إلى 3.25 مليار درهم بنسبة زيادة 24% على أساس سنوي، حيث حققت إيرادات قطاعي الحفارات البحرية وخدمات حقول النفط زيادة في العائدات بنسب 51% و16% على التوالي على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 31% على أساس سنوي لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعة بأداء تشغيلي قوي، مما أدى إلى زيادة هامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء على أساس سنوي إلى 49%، وبلغ صافي الربح لهذا الربع مليار درهم بزيادة 26% على أساس سنوي. وأوصى مجلس الإدارة بسياسة توزيع أرباح تصاعدية جديدة تُوصي بزيادة نسبة توزيع الأرباح إلى ما لا يقل عن 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة «2024-2028».



بروج بي إل سي

وحققت بروج بي إل سي، «بروج»، نمواً بنسبة 37% على أساس سنوي في صافي الأرباح، خلال الربع الأول من عام 2024 ليصل إلى مليار درهم بفضل العلاوات السعرية القوية، المدفوعة بالتركيز على قطاعات المنتجات عالية القيمة وإدارة التكلفة بكفاءة عالية.

وأكدت «بروج» مجدداً، خلال الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية الذي عقد في 28 مارس الماضي، عزمها على دفع توزيعات أرباح جذابة بقيمة 4.8 مليار درهم في عام 2024، مدعومة بقدرة الشركة على تحقيق تدفقات نقدية استثنائية وميزانية عمومية قوية، كما تمثل توزيعات الأرباح عائداً جارياً بنسبة 6.5%، أي ما يعادل 15.88 فلس للسهم الواحد.



أدنوك للتوزيع

وسجلت أدنوك للتوزيع خلال الربع الأول من عام 2024 زيادة بنسبة 18% على أساس سنوي في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لتبلغ 248 مليون دولار، مما يؤكد تقدم الشركة نحو تحقيق أهداف استراتيجيتها الخمسية الجديدة.

وبلغ صافي الربح، 150 مليون دولار، مقابل 146 مليون دولار في الربع الأول من عام 2023، على الرغم من تأثير ضريبة الشركات في الإمارات التي فرضت مؤخراً، وشهد صافي الربح زيادة بنسبة 13% ليصل إلى 165 مليون دولار بعد استبعاد تأثير هذه الضريبة. ووافق مساهمو الشركة على السياسة الخمسية الجديدة لتوزيع الأرباح خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي لأدنوك للتوزيع في مارس الماضي، والتي تقضي بتوزيع أرباح سنوية تبلغ 700 مليون دولار أو ما لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، أيهما أعلى.



أدنوك للإمداد

وحققت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، خلال الربع الأول من عام 2024، صافي أرباح بقيمة 712 مليون درهم، أو 0.10 درهم للسهم الواحد، بزيادة نسبتها 34% مقارنة بصافي الربح البالغ 533 مليون درهم في الربع الأول من عام 2023.

وأعلنت الشركة عن تحقيق إيرادات بلغت 3.085 مليون درهم، في الربع الأول من عام 2024، مسجّلةً زيادة قدرها 42% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023.

وارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 44% لتصل إلى 1.050 مليون درهم خلال الفترة نفسها، وذلك نتيجة الأداء القوي المتواصل عبر جميع قطاعات الأعمال.

وتهدف الشركة إلى استثمار ما يزيد على 18.4 مليار درهم في تعزيز القيمة المتراكمة في الخدمات اللوجستية البحرية المتعلقة بالطاقة على المدى المتوسط، من أجل تلبية الطلب المتزايد داخل دولة الإمارات وخارجها.



فيرتيغلوب

وبلغت إيرادات شركة فيرتيغلوب خلال الربع الأول من العام الحالي 552 مليون دولار، والأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 223 مليون دولار، فيما بلغ صافي الربح المعدل 119 مليون دولار.

وفي أبريل 2024، وافق مساهمو الشركة على توزيعات أرباح عن النصف الثاني من عام 2023 بقيمة 200 مليون دولار، أي ما يعادل 9 فلوس/سهم، تُدفع في مايو 2024. وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2023 إلى 475 مليون دولار، بما في ذلك أرباح النصف الأول من عام 2023 البالغة 275 مليون دولار، والتي تم دفعها في الربع الرابع من عام 2023.

وتواصل فيرتيغلوب التزامها بتقديم المزيد من القيمة للمساهمين، والاستفادة من برنامج ومبادرات تحسين التكلفة والتصنيع لتعزيز توليد التدفقات النقدية والحفاظ على ميزانية عمومية قوية.