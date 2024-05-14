افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العُليا لإدارة الطوارئ والكوارث في دبي، أمس، فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ 2024، الحدث البارز والرائد عالمياً في مجال اتصالات المهام الحرجة، والذي يستمر حتى 16 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار «تعزيز أمن المجتمع والقطاع - التواصل شريان الحياة».

وأكد سموه، خلال الافتتاح، أن الاهتمام الكبير من جانب الشركات والمؤسسات العالمية، بحضور نسخة هذا العام من المعرض والمؤتمر يؤكد مكانة دبي وجهة رئيسة في مجال التقنيات المتطورة والمنتجات والخدمات ذات الصلة بالاتصالات في الأزمات والطوارئ، بما يسهم في دعم وتعزيز التقدم، وتسريع النمو على مستوى هذا القطاع الحيوي.

وقال سموه: «يكتسب المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ أهميته، باعتباره حدثاً رائداً عالمياً في مجال الاتصالات الحرجة، ويتمتع اليوم بسمعة واسعة ومرموقة عالمياً، نظراً للنجاحات التي حققها ومساهمته في توفير منصة تجمع نخبة من خبراء القطاع، وأبرز الشركات والمؤسسات والمنظمات لتعزيز مجالات التعاون وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر ودفع عجلة الابتكار على مستوى القطاع».

ويوفر المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ على مدار ثلاثة أيام منصة متميزة للمشاركين والزوار للتواصل والتفاعل مع الخبراء والمتخصصين في مجال اتصالات المهام الحرجة من أكثر من 26 دولة من الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

وتسلط أجندة الحدث أيضاً الضوء على دور التقنيات الناشئة في مجال الاتصالات والسلامة العامة وخدمات المدن، إضافة إلى التقنيات الحديثة التي تدعم تكامل الحلول الذكية في مجال الخدمات الشرطية وقطاع الرعاية الصحية.

من ناحية أخرى، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بجولة في معرض المطارات الحدث السنوي الأضخم المتخصص بصناعة المطارات في العالم ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والذي انطلقت فعالياته، أمس، في نسخته الـ 23 في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 16 مايو بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من 20 دولة، بالإضافة إلى 6.000 متخصص في قطاع الطيران.

وتفقد سموه، خلال الجولة، عدداً من أجنحة الجهات العالمية والمحلية المشاركة في الحدث. واطلع سموه، خلال جولته في معرض المطارات، على أحدث الابتكارات في مجال المطارات والاستدامة والرقمنة والنقل الجوي في المناطق الحضرية، معرباً عن إعجابه بما يوفره المعرض من منصة رائدة للأعمال وقوة دافعة لتلبية احتياجات صناعة المطارات، ومواكبة التغيرات الديناميكية المتسارعة التي تشهدها هذه الصناعة المحورية.

وخلال زيارة سموه لمعرض المطارات، توقف سموه عند جناح مؤسسة الاتصالات المتخصصة -نداء المزوّد الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة، حيث اطلع سموه على مجموعة من الابتكارات والحلول التي تعرضها المؤسسة في جناحها إلى جانب عدد من شركائها؛ بهدف المساعدة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر إشراقاً تلعب فيه الاتصالات الحرجة دوراً حيوياً في تمكين الشركات والمجتمعات والقطاعات لتكون أكثر أماناً ومرونة وتطوراً.