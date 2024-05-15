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حرائق كندا والمخزونات الأميركية تدفعان أسعار النفط للارتفاع

حرائق كندا والمخزونات الأميركية تدفعان أسعار النفط للارتفاع
15 مايو 2024 07:46

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية في وقت لاحق اليوم.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 82.71 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 38 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 78.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 0016 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيداً، قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول إنه لا يزال من غير المرجح أن يضطر البنك إلى رفع أسعار الفائدة أكثر.

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ومن المنتظر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى بيانات مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء. 

المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
النفط
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