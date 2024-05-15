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اقتصاد

"الثريا" تكشف عن جهاز نقل البيانات الجديد عبر الأقمار الاصطناعية "IP NEO"

"الثريا" تكشف عن جهاز نقل البيانات الجديد عبر الأقمار الصناعية "IP NEO"
15 مايو 2024 13:42

أطلقت شركة الثريا للاتصالات الفضائية "الثريا"، التابعة لمجموعة الياه للاتصالات الفضائية.. جهاز نقل البيانات الجديد عبر الأقمار الاصطناعية "IP NEO".

 

ويعد هذا الجهاز هو الأول ضمن مجموعة جديدة من منتجات الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية الحديثة والحافلة بالمزايا والتقنيات المتقدمة، وتم تطويره بالتعاون مع شركة "Cobham Satcom" الرائدة في مجال تصنيع حلول الاتصالات عبر الأقمار الاصطناعية القوية، وتعتبر هذه الخطوة تأكيداً على التزام الثريا بتقديم حلول اتصالات الأقمار الاصطناعية المتطورة التي تلبي الاحتياجات المتغيرة والمتزايدة لدى مستخدميها.

 

ويتيح جهاز "IP NEO" نقل البيانات ذات النطاق العريض عبر الأقمار الاصطناعية، وتم تصميم هذا المنتج للاستفادة من القدرات المتطورة لنظام الثريا 4 "T4-NGS” الحديث وتوفير خدمات الاتصال المحسنة والتغطية الموسّعة.

 

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وستُطلق المجموعة الأوسع من منتجات النطاق العريض الحديثة خلال الأشهر المقبلة.. وتشمل أجهزة الاتصالات التجارية والحكومية "للاتصال أثناء التنقل"، بالإضافة إلى الأجهزة البحرية والمتنقلة الجديدة للعملاء التجاريين والحكوميين.

 

ويعد IP NEO جاهزاً للاستخدام على قمر T4، وتم تصميمه لتوقع حالات استخدام المشغلين في المستقبل في مجموعة واسعة من القطاعات وهو قادر على نقل البيانات والصوت بسرعة كبيرة ويمتاز بتصميم متين بتكلفة مناسبة، ما يجعله الخيار الأمثل للعمليات الميدانية في المناطق المتضررة من الأزمات أو حالات الطوارئ”.

 

وسيتم الكشف عن IP NEO رسمياً خلال فعاليات المؤتمر والمعرض العالمي للاتصالات في الأزمات والطوارئ في دبي "2024 CCW” المقرر عقده من 14 وحتى 16 مايو 2024.

 

المصدر: وام
الثريا للاتصالات
الأقمار الاصطناعية
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