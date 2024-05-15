الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة السوق العربية للكهرباء بالسعودية

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة السوق العربية للكهرباء بالسعودية
15 مايو 2024 13:56


الدمام (الاتحاد)
 تشارك دولة الإمارات، ممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية، في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، الذي تستضيفه هيئة الربط الكهربائي الخليجي حالياً، بمقرها الرئيس بمدينة الدمام السعودية، ونظمته جامعة الدول العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلة بلجنة خبراء الكهرباء.

وترأس المهندس أحمد الكعبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الذي ركز على خطط تطوير السوق العربية المشتركة للكهرباء من خلال مناقشة التطورات والتجارب في الأسواق الأفريقية والأوروبية وكذلك الخطط المستقبلية لتطوير السوق.


وقال المهندس أحمد الكعبي، إن يسهم مشروع السوق العربية المشتركة للكهرباء في تحقيق العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية، من خلال تحسين عمل نظم الطاقة الكهربائية، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتخفيض نسب الاحتياطي الدوار لمواجهة حالات الطوارئ.

أخبار ذات صلة
الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام
مورتن بطل «وسام الاستحقاق»

وأكد على هامش مشاركته في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، على دور السوق في توفير الكهرباء بكفاءة وفاعلية عالية وبأسعار أكثر تنافسية، والرقي بمستوى التكامل والكفاءة في القطاع بين مختلف الدول العربية، موضحاً دوره في سد احتياجات الدول من الكهرباء في ظل النمو السكاني والتطورات الكبيرة التي تشهدها في مختلف المجالات، ودعم الاقتصادات الوطنية من خلال تنويع مصادر الدخل، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تنشدها الدول العربية بتسخير جميع الموارد والإمكانات.


وأضاف " نتطلع لبناء قدراتنا لتكون دولة الإمارات أحد المزودين الرئيسين لطاقات المستقبل بأنواعها كافة؛ وأن إسهامات الإمارات في مجال الطاقة تتجاوز النطاق الجغرافي للدولة بفضل تبني نهج استباقي يستشرف التحديات ويحولها إلى فرص حقيقية مُلهمة، تدعم مكانتها كنموذج عالمي للريادة والتنمية الشاملة في مجال الطاقة بمختلف مكوناتها".

الإمارات
آخر الأخبار
الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام
الرياضة
الحوسني حكماً لبطولة العراق لبناء الأجسام
اليوم 17:04
تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو»
اقتصاد
تعاون بين «دبي المالي العالمي» و«أكاديمية سيسكو»
اليوم 16:48
"فن" تحفز إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
الترفيه
"فن" تحفز إبداعات الأطفال والناشئة الفنية
اليوم 16:47
«الغرير للأغذية» تضع حجر الأساس لمنشأة جديدة في «كيزاد»
اقتصاد
«الغرير للأغذية» تضع حجر الأساس لمنشأة جديدة في «كيزاد»
اليوم 16:46
«مالية الشارقة» تعرّف بمزايا خدمة الدفع الرقمي
اقتصاد
«مالية الشارقة» تعرّف بمزايا خدمة الدفع الرقمي
اليوم 16:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©