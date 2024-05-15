«الإمارات للألمنيوم» تطلق منصة للتصنيع الرقمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم، إطلاق واحدة من أولى منصات التصنيع الرقمية في المنطقة؛ بهدف خلق المزيد من القيمة من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.وقامت الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير منصة التصنيع الرقمية ضمن شراكتهما الاستراتيجية ومع «مايكروسوفت» لتسريع وتيرة خطة التحول الرقمية الخاصة بالشركة. وتعمل المنصة على دمج الأجهزة والبرامج والعمليات والأشخاص بسهولة في جميع مواقع الشركة حول العالم.

وأُسِّسَت المنصة باستخدام أحدث جيل من سحابة مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure Hybrid)، بحيث تستخدم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع عبر العمليات الصناعية للشركة عالمياً، بما فيها جبل علي والطويلة، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الصناعية والجودة والسلامة.

تعتمد المنصة على هندسة رقمية المستخدمة متطورة اُسْتُخْدِمَت سابقاً في مشاريع الدفاع والفضاء، وتجمع بين مزايا المعالجة السحابية العامة والخاصة داخل الشركة.

وتمكّن منصة التصنيع الرقمية الجديدة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من خفض تكلفة إجراء تحليلات الصور والفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد على 80%، مع زيادة سرعة تنفيذها بما يصل إلى 13 مرة مقارنة بالحلول التي اعتمدتها الشركة سابقاً. وتسمح منصة التصنيع الرقمية الجديدة بمعالجة أكثر من 2.9 بيتابايت من البيانات في الوقت الفعلي سنوياً، ما يعادل بث أكثر من 32,000 فيلم بدقة 4K، وستواصل الشركة زيادة هذه القدرة في المستقبل.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تهدف الإمارات العالمية للألمنيوم إلى أن تصبح رائدة في التقنيات الرقمية في المنطقة وصناعة الألمنيوم على مستوى العالم. نؤمن بوجود فرص كبيرة لتحقيق مزيد من القيمة من خلال تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. تعمل منصة التصنيع الرقمية التي أُسِّسَت بالتعاون مع مايكروسوفت على تطوير عملياتنا من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتوفير المزيد من الفرص للاستفادة من تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة».

من جانبه، قال كارلو نظام، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في الإمارات العالمية للألمنيوم: «تعتمد استراتيجية للتحول الرقمي للإمارات العالمية للألمنيوم على محورين أساسيين، أولاً تنفيذ الحلول الرقمية لتحقيق تغيير إيجابي وسريع في العمليات، وثانياً بناء ركائز رقمية رئيسية لتمكين التحول الرقمي على مستوى الشركة، وتعد منصة التصنيع الرقمي إحدى هذه الأسس الرئيسية».

وتعليقاً على إطلاق المنصة الجديدة، قال كريستوف برلين، مدير عام ومهندس شريك، مايكروسوفت أزور، مايكروسوفت: «يمثل إطلاق المنصة الجديدة إنجازاً كبيراً ضمن تعاوننا الاستراتيجي مع الإمارات العالمية للألمنيوم، الشركة الرائدة في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في الشرق الأوسط. وتعد منصة التصنيع الرقمية الجديدة، التي طُوِّرَت بالشراكة مع مايكروسوفت، مثالاً مهماً على استخدام تقنيات مايكروسوفت لإحداث نقلة نوعية في التكنولوجيا التشغيلية. نتطلع إلى مواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات العالمية للألمنيوم».

وأعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في 2024، تدشين أول مراكز بيانات في المنطقة تعمل بالطاقة المتجددة في القطاع الصناعي بمقراتها في جبل علي والطويلة. وستُسْتَضَاف منصة التصنيع الرقمي في مراكز بيانات الشركة في المستقبل.

أطلقت الإمارات العالمية للألمنيوم مبادرتها للتحول الرقمي في العام 2021 بهدف تعزيز عملياتها الصناعية والتجارية، وتحسين تجربة العملاء والموظفين وخلق قيمة إضافية من خلال مصادر جديدة للإيرادات.

وتستخدم الإمارات العالمية للألمنيوم أكثر من 60 تطبيقاً لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في إطار خطة التحول الرقمي، منها تبني أنظمة المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي للتحقق من جودة أقطاب الكربون المستخدمة في الإنتاج بصورة فورية، وتطوير أدوات تحليلية للتنبؤ بتحركات أسواق السلع الرئيسية. كما ساهم التحول الرقمي في رفع المهارات الرقمية لدى حوالي 2,000 موظف في الشركة حتى الآن، وقد حقق خفضاً في التكاليف يقدر بحوالي 90 مليون دولار.