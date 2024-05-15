1.7 مليار درهم حجم التداولات العقارية بالشارقة خلال أبريل

الشارقة (الاتحاد)

بلغ حجم التداول العقاري في مختلف مناطق ومدن إمارة الشارقة، 1.7 مليار درهم خلال شهر أبريل 2024، فيما وصل عدد المعاملات الكلي إلى 1,632 معاملة، بينما بلغ الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع إلى 6.5 مليون قدم مربع خلال ذات الفترة، وذلك حسب ما كشف عنه "تقرير حركة التداولات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الإمارة.

وتعكس هذه البيانات الثقة المتزايدة في القطاع العقاري، وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة الباسمة، وتشير إلى استمرارية النمو والتطور، حيث تعزز الشارقة مكانتها كواحدة من أكثر الوجهات ة جاذبية واستقطاباً للمستثمرين.

وأوضحت إحصائيات التقرير أن مجموع المعاملات المنفذة خلال شهر أبريل الماضي وصلت إلى 1,632 معاملة، حيث بلغ عدد معاملات البيع 579 معاملة، بنسبة 35.5% من عدد المعاملات الكلي، فيما بلغ عدد معاملات الرهن 197 معاملة بنسبة 12.1% من إجمالي المعاملات، وبقيمة إجمالية بلغت 402.2 مليون درهم، بينما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 856 معاملة ونسبتها 52.4% من العدد الكلي للمعاملات.

وجرت معاملات البيع في 89 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية. وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول، فقد تم التداول على 253 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 185 معاملة من إجمالي المعاملات، في حين بلغت معاملات الأراضي المبنية 141 معاملة.

وبلغ إجمالي معاملات البيع في مدينة الشارقة 527 معاملة، في حين واصلت منطقة مويلح التجارية تصدرها لقائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع بعدد 114 معاملة، تلتها منطقة روضة القرط بـ 55 معاملة، ثم منطقة الخان بـ 45 معاملة، ومنطقة حوشي بـ 32 معاملة.

وأما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بقيمة تداول وصلت إلى 168.4مليون درهم، تلتها منطقة الصجعة الصناعية بـ 75.1 مليون درهم، ثم منطقة تلال بـ 66.5 مليون درهم، ومنطقة حوشي بـ 48.6 مليون درهم.

وفي المنطقتين الشرقية والوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 50 معاملة، تركزت أغلبها في المدينة القاسمية بـواقع 18 معاملة، والتي كانت أيضاً أعلى منطقة بحجم التداول النقدي الذي بلغ 14.2 مليون درهم.