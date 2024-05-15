«موانئ أبوظبي» تعين «الرمز كابيتال» كموفر سيولة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الرمز كابيتال، عن تعيينها كموفر سيولة لشركة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي المالي.

وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية، ستتداول شركة الرمز كابيتال بشكل مستقل على أسهم موانئ أبوظبي ضمن معايير وضوابط محددة وفقاً للمتطلبات التنظيمية اعتباراً من 16 مايو 2024.

ويتم تعيين موفر السيولة من قبل الشركات المدرجة لتعزيز سيولة التداول على أسهمها من خلال آلية تداول تحافظ على تخفيض الفجوات بين العرض والطلب، والحد من التقلبات السعرية وزيادة حجم التداول، مما يساعد على تضييق الفجوة بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية.

وتعليقاً على ذلك، قال كريم شعيب، الرئيس التنفيذي لشركة الرمز كابيتال: «نحن سعيدون بتعييننا كموفر سيولة لموانئ أبوظبي التي تعد إضافة مهمة إلى محفظة عملائنا التي تغطي قطاعات مختلفة في الدولة. يعكس هذا التعيين التزامنا الراسخ بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة لعملائنا مع حفاظنا في ذات الوقت على أعلى معايير الحوكمة والشفافية. ونحن نسعى بشكل مستمر إلى خلق مستويات تداول صحية منتظمة، والموازنة بين العرض والطلب. نرحب بموانئ أبوظبي ونؤكد لمساهميها حرصنا على تنفيذ التزاماتنا المتفق عليها على أكمل وجه».



