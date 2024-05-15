تفاهم بين «الاتحاد للطيران» و«سيدات أعمال أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)

وقّع مجلس سيدات أعمال أبوظبي (ADBWC)، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، و«الاتحاد للطيران»، مذكرة تفاهم، تهدف إلى دعم أكثر من 25 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تملكها سيدات ورئدات أعمال على مستوى إمارة أبوظبي.وبموجب المذكرة، ستتعاون «الاتحاد للطيران» مع عضوات المجلس في مجال المشتريات، ستقدم المزيد من «أميال ضيف الاتحاد» للشركات العاملة تحت مظلة مجلس سيدات أعمال أبوظبي عند حجز تذاكر السفر، وذلك في إطار برنامج «Business Connect» الخاص بالاتحاد للطيران.

وفي هذا الصدد، قالت شيخة النويس، عضو مجلس إدارة مجلس سيدات أعمال أبوظبي: «ينسجم توقيع مذكرة التفاهم مع الاتحاد للطيران مع جهود المجلس الرامية إلى دعم القطاع الخاص وتعزيز حضور المرأة عبر مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك قطاع الطيران الذي يشهد نمواً متسارعاً على المستويين المحلي والعالمي. وهو ما يتماشى مع تطلعاتنا نحو تمكين المرأة في قطاع الأعمال وتطوير مهاراتها وخبراتها لتواكب كافة المتغيرات الاقتصادية والتحولات الرقمية والتكنولوجية بمختلف المجالات، وتمكينها لتصبح شريكاً في التنمية الاقتصادية المستدامة».

وأضافت النويس: «يحرص مجلس سيدات أعمال أبوظبي على توفير المزيد من الفرص الاستثمارية لسيدات ورائدات الأعمال في الإمارة عبر مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بالدولة وخارجها. كما يسعى المجلس إلى تمهيد الطريق أمامهن لترسيخ حضورهن في مجتمع الأعمال الإماراتي الآخذ في النمو والازدهار، وذلك بما يتماشى مع التطلعات الوطنية والتوجيهات الحكومية للارتقاء بمكانة أبوظبي كوجهة متميزة لريادة الأعمال».

من جانبها، قالت الدكتورة نادية بستكي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية في الاتحاد للطيران: «باعتبارنا الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، يُشرّفنا أن نتعاون مع مجلس سيدات أعمال أبوظبي، لدعم وتمكين آلاف الشركات المحلية التي تملكها رائدات وسيدات الأعمال في أبوظبي، وهو ما يتماشى مع توجهاتنا نحو دعم النساء في مجتمعنا وتمكينهن من تحقيق تطلعاتهن».

وأضافت بستكي: «نحرص في الاتحاد للطيران إلى مواصلة دعم وتمكين سيدات الأعمال أبوظبي، ومشاركتهن رحلتهن المزدهرة والناجحة في عالم الأعمال، ونسعى إلى إلهام المزيد من النساء ليصبحن رائدات أعمال، وذلك في إطار جهودنا وأولوياتنا ومسؤولياتنا الاجتماعية».