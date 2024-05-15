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اقتصاد

برئاسة منصور بن زايد.. مجلس إدارة "مبادلة للاستثمار" يعتمد البيانات المالية للشركة لعام 2023

منصور بن زايد
15 مايو 2024 14:43

ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة شركة "مبادلة للاستثمار" اجتماع مجلس إدارة الشركة في "قصر الوطن" في أبوظبي.

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واعتمد المجلس خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للشركة للعام 2023. كما ناقش عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.

حضر الاجتماع .. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية عضو المجلس التنفيذي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة للاستثمار ومعالي عبدالحميد محمد سعيد ومعالي سيف سعيد غباش أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
 

المصدر: وام
منصور بن زايد
مبادلة للاستثمار
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