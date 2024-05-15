«راكز» توسع نطاق شراكتها مع بنك رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشفت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن شراكة استراتيجية مع بنك رأس الخيمة الوطني، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية وتزويد عملاء «راكز» بحلول مصرفية أكثر أماناً وموثوقية بالإضافة إلى تعزيز مهمة راكز في مد جسور التعاون بين عملائها والمؤسسات المالية.

ووقع مذكرة التفاهم كل من رامي جلاّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» وراحيل أحمد الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة، حيث يُشكل هذا التعاون نقطة انطلاق لتعزيز الخدمات المصرفية المتاحة للشركات العاملة لدى راكز علاوةً على مساعدة المستثمرين الجدد في فتح حسابات مصرفية تجارية بمنتهى السرعة والكفاءة عن طريق مشاركة البيانات الإلكترونية المستخلصة من نموذج «اعرف عميلك»، والتي يتم التحقق منها بالتنسيق بين راكز وبنك رأس الخيمة باستخدام منصة التعاملات الرقمية «بلوك تشين» والتي تستضيفها شركة نور بلوك. وتهدف هذه المبادرة إلى تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية من خلال تبسيط توثيق المستندات والإدارة الفعّالة لبرنامج ترشيح العملاء.

وقال رامي جلاّد: يعد تعاوننا مع بنك رأس الخيمة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز الخدمات المالية المتاحة لعملائنا، ولا يقتصر التزامنا على تسهيل تأسيس الأعمال فحسب، بل يتجاوزه لضمان استمرار دعم العملاء بعد تأسيس شركاتهم على النحو الذي يساهم في نجاح رحلتهم معنا وتبسيط الإجراءات أمامهم بهدف جعل العمليات المصرفية أكثر سرعة وفعالية.

ومن جهته، قال راحيل أحمد: يسرنا تعميق شراكتنا مع راكز على الوجه الذي يؤكد مدى التزامنا بتزويد الشركات العاملة في إمارة رأس الخيمة بحلول مصرفية تتميّز بالمرونة والفعالية.