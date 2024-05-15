«مبادلة كابيتال» تستكمل الاستحواذ على «فورتريس»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة فورتريس للاستثمار «فورتريس» وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها بالكامل والمتخصصة في إدارة الأصول («مبادلة كابيتال»)، عن استكمال صفقة الاستحواذ المُعلن عنها مسبقاً والمتمثلة في الاستحواذ على 90.01% من حصّة «فورتريس» التي كانت تملكها شركة سوفت بنك جروب «سوفت بنك».

وعقب اختتام هذه الصفقة، ستمتلك إدارة «فورتريس» حصة قدرها 32% في الشركة من فئة أسهم تمنحها الحق في تعيين أغلبية مقاعد مجلس الإدارة. ويُعد المديران التنفيذيان المشاركان للشركة درو ماكنايت وجوشوا باك، بالإضافة إلى الشريك الإداري جاك نيوماك، بجانب الرئيس المشارك بيتر بريغر، من أكبر المستثمرين الأفراد في عملية الشراء، وقد انضم إليهم قرابة 150 عضواً في الشركة.

وبموجب ما تم الإعلان عنه مسبقاً، ستواصل «فورتريس» القيام بدور مدير استثمار مستقل تحت العلامة التجارية «فورتريس»، مع تمتعها بالصلاحيات الكاملة للتصرف في عمليات الاستثمار واتخاذ القرارات وشؤون الموظفين والعمليات.

وبموجب ترتيبات الملكية المشتركة الجديدة، تتوقع «فورتريس» ترسيخ موقعها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار البديل، لاسيما في مجالات الائتمان والعقارات عبر أسواق الاستثمارات العامة والخاصة، حيث تدير الشركة حالياً ما يزيد عن 48 مليار دولار من الأصول نيابةً عن نحو 2000 من المستثمرين من المؤسسات الرئيسية والقطاع الخاص.

بدوره قال هاني برهوش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة كابيتال: منذ استثمارنا الأول في عام 2019، تطوّرت شراكة قوية بين مبادلة كابيتال وفورتريس، ويمثّل إتمام هذه الصفقة خطوةً حيويةً للمضي قدماً نحو آفاق أوسع من التعاون، حيث نعتزم استغلال خبراتنا المشتركة وتوظيف شبكتنا العالمية من العلاقات لاقتناص أفضل الفرص الناشئة في مجال الاستثمارات البديلة.

