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اقتصاد

1.5 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

سوق أبوظبي للأوراق المالية
15 مايو 2024 16:30


يوسف البستنجي (أبوظبي)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية نحو 1.5 مليار درهم سيولة نقدية للتداولات خلال جلسة اليوم، منها 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ونحو 376 مليون درهم في سوق دبي المالي. 

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واستمرت الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها للربع الأول من 2024، حيث انتهت يوم اليوم المهلة المحددة لإفصاح الشركات عن بياناتها للربع الأول من العام.
وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت قيمة التداول الإجمالية نحو 1.12 مليار درهم خلال جلسة اليوم، التي شهدت إبرام 18.3 ألف صفقة تقريباً على أسهم الشركات المدرجة بالسوق وتم من خلالها تداول 372 مليون سهم.
وأغلق المؤشر العام للسوق على تراجع بنسبة 0.408% عند مستوى الإغلاق البالغ 9021.46 نقطة، وذلك بضغط من تراجع عدد من القطاعات، منها قطاع الاتصالات والعقار والسلع الاستهلاكية.
وتظهر بيانات السوق أن محصلة جلسة تداولات اليوم كانت انخفاض أسعار 37 شركة مقابل ارتفاع أسعار 23 شركة، في حين استقرت أسعار 50 شركة دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية ليوم أول أمس.
وشهدت تداولات سوق العاصمة أبوظبي، استمرار تدفق السيولة من المستثمرين الأجانب الذين بلغت محصلة تداولاتهم نحو 64 مليون درهم صافي شراء، وذلك نتيجة استحواذهم على نحو 38% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.
وفي سوق دبي المالي أغلق المؤشر العام للسوق أيضاً على انخفاض بنسبة 1.054% عند مستوى 4093.25 نقطة، وشهدت الجلسة إبرام 12.7 ألف صفقة تم من خلالها تداول 215 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 376 مليون درهم.
وكانت محصلة التداولات في سوق دبي ارتفاع أسعار 7 شركات، مقابل تراجع أسعار 33 شركة، فيما أغلقت 4 شركات على استقرار دون تغيير.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال الجلسة، نحو 123.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 143.6 مليون درهم.
 كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 26.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 26.7 مليون درهم.
 أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 40.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 37.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.
 وأظهرت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب الإجمالية في سوق دبي المال أن إجمالي قيمة مشترياتهم من الأسهم خلال الجلسة بلغ نحو 190 مليون درهم لتشكل ما نسبته 50.646% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 207 ملايين درهم لتشكل ما نسبته 55.278% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 17 مليون درهم صافي بيع.

 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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