«اقتصاد وسياحة دبي» تشارك بمعرض «آيمكس فرانكفورت»

فرانكفورت (الاتحاد)

يشارك «فعاليات دبي للأعمال» - المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات التابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي - في معرض «آيمكس فرانكفورت 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس إلى جانب أكثر من 35 من الشركاء والعارضين الذين يسهمون في ترسيخ مكانة دبي العالمية وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى بما فيها فعاليات الأعمال.

ضمت قائمة المشاركين إلى جانب «فعاليات دبي للأعمال» كلاً من «طيران الإمارات» و«مدينة إكسبو دبي» و«مركز دبي التجاري العالمي» و«مجموعة إعمار للضيافة» وفنادق «حياة» و«أتلانتس دبي» وغيرها.



تأتي مشاركة دبي هذا العام في الحدث منسجمة مع موضوع المعرض الذي يحمل عنوان «التأثير» وفي ضوء اهتمام الجهة المنظمة بضرورة تمكين قطاع فعاليات الأعمال العالمي.



وتركز «استراتيجية دبي لاستضافة المؤتمرات وفعاليات الأعمال«على زيادة عدد الزوار وما يمكن أن يجنيه الاقتصاد من فوائد إضافة إلى المشاركة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة الذي يشهد نمواً متزايداً في دبي إلى جانب تطوير القطاعات الرئيسية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية»D33«الرامية إلى ترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في جعلها الأفضل للعيش والعمل والزيارة.



وتأكيداً على السمعة العالمية التي تتمتع بها دبي وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والاجتماعات الكبرى أعلنت الرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات» ICCA» فوز دبي بالمركز الأول على مستوى الشرق الأوسط في عدد المؤتمرات والاجتماعات التي استضافتها لجمعيات دولية خلال العام 2023.



وقال أحمد الخاجة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: يعكس موضوع آيمكس فرانكفورت هذا العام تحت عنوان 'التأثير" طموحنا إلى تطوير ونمو قطاع فعاليات الأعمال في دبي بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 عبر جذب الفعاليات ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد القائم على المعرفة وتحقيق النمو بشكل عام.



وفي هذا الشأن واصلت دبي تسجيل أرقام قياسية مع الأداء المتميز لقطاع السياحة بعدما استقبلت خلال الربع الأول من العام 2024 أكثر من 5.18 مليون زائر دولي مسجلة بذلك زيادة قدرها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023.