الخميس 16 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الذهب يربح في المعاملات الفورية

أسعار الذهب
16 مايو 2024 09:27

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 6 دولارات في المعاملات الفورية.

 

وبحلول الساعة 09:15 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 0.24 في المائة أو ما يعادل 6.02 دولار ليصل إلى 2392.01 دولار للأونصة.

 

أخبار ذات صلة
الذهب يربح في المعاملات الفورية
الذهب يربح في المعاملات الفورية

وزادت عقود الذهب، تسليم يونيو 2024، بنسبة 0.05 في المائة أو ما يعادل 1.25 دولار لتصل إلى 2396.2 دولار للأونصة.

 

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.37 في المائة إلى 29.83 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنحو 0.32 في المائة إلى 1080.5 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1016.03دولار.

 

المصدر: وام
تعاملات الذهب
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
استقبال حافل للأهلي في تونس
الرياضة
استقبال حافل للأهلي في تونس
اليوم 09:36
أسعار الذهب
اقتصاد
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 09:27
القمة العربية في البحرين.. تغطية مباشرة
الأخبار العالمية
القمة العربية في البحرين.. تغطية مباشرة
اليوم 09:11
زانيولو يتنازل عن الحلم!
الرياضة
زانيولو يتنازل عن الحلم!
اليوم 09:07
سلتيك.. «الدرع 54»
الرياضة
سلتيك.. «الدرع 54»
اليوم 09:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©