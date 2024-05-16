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اقتصاد

شراكة لحماية «حياة» الذكاء الاصطناعي

شراكة لحماية «حياة» الذكاء الاصطناعي
17 مايو 2024 00:54

أبوظبي (الاتحاد)

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الرغبة في تسريع مشاريع وتطوير حلول الذكاء الاصطناعي، جمعت شركتي بريسايت، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و«إنتل» العاملة في مجال الحوسبة السحابية، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وحلول الحواسيب.
وتقود إنتل وبريسايت معاً تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي التي تشمل المدن الذكية من خلال مبادرات البحث والتطوير المبتكرة، مع التركيز على الاستفادة من الأدوات المتوفرة ومعايير القطاع لتحسين برامج الذكاء الاصطناعي وجعلها أكثر فاعلية وكفاءة. وتهدف مذكرة تفاهم موقعة بين الشركتين إلى حماية دورة حياة الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي
الإمارات
بريسايت لحلول الذكاء الاصطناعي
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