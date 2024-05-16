«موانئ أبوظبي» توقع اتفاقية لدراسة تطوير ميناء في بنغلاديش

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن إبرام مذكرة تفاهم مع «سلطة موانئ شيتاغونغ» لدراسة إمكانية تطوير وتشغيل ميناء متعدد الأغراض في ميناء شيتاغونغ، إضافة إلى فرص التعاون المشترك الأخرى في بنغلاديش.

حضر مراسم توقيع المذكرة عبدالله الحمودي، سفير دولة الإمارات، ورئيس البعثة لدى بنغلاديش، ومعالي خالد محمود تشودري، عضو البرلمان، وزير دولة للشؤون البحرية بجمهورية بنغلاديش، ومحمد مصطفى كمال، سكرتير وزارة الشؤون البحرية، ووقع المذكرة كل من اللواء البحري محمد سهيل، رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ شيتاغونغ، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي، مجموعة موانئ أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال اللواء البحري محمد سهيل، رئيس مجلس إدارة سلطة موانئ شيتاغونغ: يعد الميناء متعدد الأغراض في شيتاغونغ ذوا أولوية وأهمية كبيرة بالنسبة لحكومة بنغلاديش، حيث سيسهم في تغيير القطاع ورفد اقتصاد بنغلاديش بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، ويسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير هذا المشروع الحيوي، والاستفادة من خبراتهم وقدراتهم العالمية في مجال التجارة والخدمات اللوجستية. كما نتطلع إلى أن تكون هذه المذكرة بداية لمزيد من التعاون الذي سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى بنغلاديش.

وبدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: نتطلع إلى استكشاف فرص تطوير وتشغيل الميناء متعدد الأغراض ومجالات التعاون الأخرى في ميناء شيتاغونغ، وهو الميناء البحري الرئيس في بنغلاديش، وسنعمل على تسخير خبراتنا وإمكاناتنا وفقاً لرؤية قيادتنا الرشيدة، لدعم شركائنا في مساعيهم للتعامل مع تنامي أحجام التجارة في واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في منطقة جنوب شرق آسيا. من الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من التجارة الدولية لبنغلاديش تمر عبر موانئ شيتاغونغ، كما تتمتع الموانئ البحرية في بنغلاديش بمواقع رئيسة ضمن الشبكة متعددة الوسائط التي تربط بنغلاديش بالعديد من المناطق غير الساحلية، وتتيح إمكانية الوصول البحري للبلدان الواقعة في جبال الهيمالايا، بما في ذلك نيبال وبوتان ومنطقة شمال شرق الهند.