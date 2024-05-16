«سوق أبوظبي» يربح 7 مليارات درهم بدعم من مكاسب أسهم البنوك

أبوظبي (وام)

عزز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسبه في ختام تعاملات أمس، وربح رأسماله السوقي ما يربو على 7 مليارات درهم، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك القيادية، بينما أغلق سوق دبي على انخفاض طفيف، وفقاً لبيانات التداول.

ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.49 تريليون درهم بنهاية جلسة الخميس، موزعة بواقع 2.795 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و695.8 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية، سيولة تجاوزت 1.5 مليار درهم في ختام الجلسة، موزعة بواقع 1.12 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و396.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 533.1 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 30.7 ألف صفقة.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات في سوق أبوظبي مستقطباً سيولة بنحو 196.8 مليون درهم، تلاه سهم «ألفا ظبي» بسيولة 84.3 مليون درهم، ثم سهم «أدنوك للغاز» جاذباً نحو 80.8 مليون درهم، و«ملتيبلاي» 61.8 مليون درهم. وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي جاذباً سيولة بقيمة 139.8 مليون درهم، تلاه سهم «العربية للطيران» بسيولة 29.3 مليون درهم، ثم سهم «إعمار للتطوير» بسيولة 28.9 مليون درهم، و«دبي الإسلامي» 26.3 مليون درهم.