«لونيت» تطلق صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان» بسوق أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «لونيت كابيتال لمتد»، شركة إدارة الاستثمارات العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن إطلاق صندوق «شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول»، وهو صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، حيث سيتم إدراجه في سوق أبوظبي للأورق المالية في 29 مايو الجاري.

وسيقوم الصندوق بتتبع أداء مؤشر«S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index» (درهم إماراتي)، والذي يضم أكبر 30 سهماً من الأسهم اليابانية وأكثرها سيولةً والمدرجة في بورصة طوكيو.

ويمكن للمستثمرين الاكتتاب في الصندوق من خلال أربعة مفوضين معتمدين بالإضافة إلى بوابة المستثمرين الإلكترونية في سوق أبوظبي للأوراق المالية “ADX eIPO «في الفترة من 16 حتى 23 مايو الجاري.

وسيوفر الصندوق للمستثمرين إمكانية الاستثمار في ثالث أكبر سوق للأوراق المالية ورابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية في بورصة طوكيو. وتشمل هذه المحفظة المتنوعة بعضاً من أبرز الشركات اليابانية، مثل، تويوتا موتورز، وسوني، وميتسوبيشي، وهوندا، ونينتندو، فيما تم تصميم الصندوق ليتيح للمستثمرين الأفراد بشكل خاص سهولة الاستثمار بعيداً عن العوائق الناجمة عن بعض القيود المالية أو التنظيمية أو العوائق الهيكلية.

وسيتم تداول الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لآلية مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيمكّن المستثمرين من شراء وبيع الأسهم خلال يوم التداول بأسعار السوق.

وقال شريف سالم، الشريك ومدير إدارة الأسواق العامة في شركة لونيت إن هذا الصندوق هو ثالث صندوق مؤشرات متداولة لشركة لونيت يتم إطلاقه هذا العام، وهو الـ 15 للشركة في الأسواق المالية الإماراتية، والرابع الذي يتيح إمكانية الاستثمار في السوق الآسيوية.

وأشار إلى أنه يمكن للمستثمرين باستخدام حساب واحد فقط إنشاء محفظة متنوعة من الأسهم والسندات ضمن أسواق متقدمة وناشئة تشمل 9 دول تمثل أكبر الأسواق الإقليمية والعالمية وأكثرها سيولة.