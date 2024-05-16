60 مليار درهم أرباح 136 شركة إماراتية مدرجة بأسواق المال المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفعت الأرباح الصافية لـ 136 شركة وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية بنسبة 18.5% بما يعادل 9.31 مليار درهم لتبلغ قيمتها 59.71 مليار درهم في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 50.4 مليار درهم في الربع الأول من 2023، وهي الأرباح الصافية بعد الضرائب التي حققتها الشركات الإماراتية المدرجة من نشاطها الرئيس، بحسب البيانات المفصح عنها حتى يوم أمس.

وتعتبر النتائج المفصح عنها مؤشراً مهماً على قدرة الاقتصاد الوطني الإماراتي في الاستمرار بتحقيق معدلات نمو إجمالية مرتفعة خلال العام الجاري، بما يتفق مع توقعات مصرف الإمارات المركزي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى، المعلن عنها.



سوق أبوظبي

وتفصيلاً، أظهرت بيانات الشركات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية المفصح عنها حتى أمس، أن 80 شركة تمكنت من تحقيق أرباح صافية إجمالية من نشاطها الرئيسي بقيمة 39.34 مليار درهم (بعد اقتطاع الضريبة) مسجلة نمواً بنسبة 23.3% تعادل زيادة في الأرباح الصافية بقيمة 7.44 مليار درهم، مقارنة مع أرباحها الصافية البالغة 31.9 مليار درهم في الربع الأول من 2023.

وتصدرت الشركة العالمية القابضة قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للربح الصافي في الربع الأول من 2024 بقيمة بلغت 8 مليارات درهم بنمو نسبته 87.6% مقارنة مع صافي أرباحها في الربع الأول من 2023 البالغة 4.3 مليار درهم.

وتظهر بيانات الشركات الأكبر من حيث القيمة السوقية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة بلغت نحو 876 مليار درهم، أن أصولها الإجمالية ارتفعت بنسبة 28.1% في الربع الأول من 2024 لتبلغ 338.5 مليار درهم بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 264.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قيمتها 74.2 مليار درهم تقريباً.

إلى ذلك، سجل بنك أبوظبي الأول أرباحاً صافية بقيمة 4.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024 بنمو بنسبة 4% مقارنة مع 4.01 مليار درهم في الربع الأول من 2023، ويعتبر بنك أبوظبي الأول الأكبر في دولة الإمارات من حيث الأصول البالغة 1.24 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، وهو أحد أكبر البنوك على مستوى المنطقة والعالم.



أرباح شركات أدنوك

ارتفعت أرباح 6 شركات تابعة لـ«أدنوك» مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى نحو 8.07 مليار درهم، مقابل 7.78 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو يصل إلى 3.7%.

وتشمل شركات أدنوك المدرجة، «أدنوك للتوزيع»، و«أدنوك للحفر»، و«أدنوك للغاز»، ضمن قطاع الطاقة، بالإضافة إلى «فرتيجلوب» و«بروج» والمدرجتين ضمن قطاع المواد الأساسية، و«أدنوك للإمداد والخدمات» المدرجة بقطاع الصناعة، عن خطط جديدة للتوسع خلال العام الحالي.

وأشارت الشركات إلى أن الأرباح القوية التي سُجلت في الربع الأول من هذا العام، ستمكنها من زيادة توزيعات الأرباح السنوية الحالي.



سوق دبي

كما أظهرت البيانات المالية المفصح عنها لـ 56 شركة وطنية مدرجة في سوق دبي المالي أنها استطاعت تحقيق أرباح صافية بقيمة 20.37 مليار درهم في الربع الأول من 2024 بزيادة قدرها 1.87 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 10.1% مقارنة مع الأرباح الصافية التي حققتها في الربع الأول من 2023 والبالغة قيمتها 18.5 مليار درهم.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الشركات الأكثر تحقيقاً للربح الصافي في سوق دبي المالي بقيمة بلغت 6.7 مليار درهم في الربع الأول من 2024 مقارنة مع 6.01 مليار درهم في الربع الأول من 2023 بنمو بلغت نسبته 11.5% تقريباً، وتظهر بيانات البنك أن إجمالي الأصول لديه تجاوزت 900 مليار درهم بنهاية مارس 2024.

وأعلنت شركة إعمار العقارية عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 3.7 مليارات درهم في الربع الأول من 2024 مقابل 3.6 مليار درهم في الربع الأول 2023، بنمو يبلغ نحو 2.7% على أساس سنوي. وأعلنت الشركة أنها حققت خلال الربع الأول من 2024 أعلى مبيعات عقارية ربع سنوية في تاريخها بلغت قيمتها 13.5 مليار درهم بزيادة 47% مقارنة بالربع الأول من العام 2023،

مدعومة بمبيعات عقارية قوية، حيث بلغ حجم المبيعات المتراكمة للمجموعة من المشاريع العقارية قيد الإنجاز ما قيمته 78.3 مليار درهم كما في مارس 2024، بزيادة في النمو بنسبة 9% منذ نهاية عام 2023.

ويشار إلى أن الأرباح الصافية الإجمالية للشركات المدرجة، هي صافي الأرباح العائدة للمساهمين بعد اقتطاع الضريبة البالغة نسبتها 9% والتي بدأ العمل بها في أسواق دولة الإمارات اعتباراً من مطلع العام الجاري، للشركات التي بدأت سنتها المالية في الأول من يناير 2024، كما أن الأرباح الإجمالية المجمعة للشركات في أسواق المال المحلية المشار إليها في التقرير هي الأرباح التي حققتها الشركات من نشاط عملها الرئيس.