«غرفة دبي العالمية» تستقطب 8 شركات متعددة الجنسيات

دبي (الاتحاد)

استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 37 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 25 شركة تم استقطابها في الفترة ذاتها من عام 2023، بنمو 48%.

وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري 8 شركات متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 5 شركات تم استقطابها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو يبلغ 60%، بالإضافة إلى 29 شركة صغيرة ومتوسطة بنمو 45% مقارنة بـ 20 شركة في الفترة نفسها من 2023.

وساهمت الغرفة من خلال مبادراتها المتنوعة خلال الربع الأول من 2024 بدعم توسع 21 شركة عاملة بدبي إلى الأسواق العالمية، وذلك من خلال التصدير إلى هذه الأسواق أو عبر تأسيس وجود مباشر فيها، بالإضافة إلى إبرام مشاريع مشتركة مع جهات محلية، وبالمقارنة مع 7 شركات تم دعم توسعها خلال الربع الأول من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 200%.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية: «نواصل الارتقاء بجهودنا لاستقطاب الشركات والمستثمرين الدوليين إلى الإمارة، بالتوازي مع تحفيز انطلاق الشركات المحلية إلى الأسواق العالمية الواعدة، ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)». وأضاف: «تسهم شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة التي بلغ عددها 31 مكتباً بدور مركزي في الترويج لدبي كمدينة مثالية للأعمال والمواهب وأصحاب الثروات والشركات على مختلف أنواعها وتخصصاتها.

وضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، نظّمت غرفة دبي العالمية، خلال الربع الأول، فعاليتين لشركات القطاع الخاص. كما عقدت خلال أول 3 أشهر من العام الجاري لقاءً موسعاً مع رواد أعمال إماراتيين في قطاعات متنوعة.

ونظّمت غرفة دبي العالمية في شهر فبراير على هامش معرض جلفود، لقاء أعمال استقطب 400 ممثل لشركات محلية وعالمية متخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات.