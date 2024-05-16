«غرفة أبوظبي» تدعم امتثال الشركات لمعايير خفض البصمة الكربونية

أبوظبي (الاتحاد)

أبرمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، اتفاقية تعاون مع شركة «Hertech Ltd»، وذلك في إطار الجهود لتعزيز الاستدامة البيئية ودعم شركات القطاع الخاص في الامتثال لمعايير خفض البصمة الكربونية الرقمية وتحقيق الحياد المناخي.

وقَّع الاتفاقية أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة أبوظبي، وفرح وشاش، المؤسس والمدير العام لـ شركة «Hertech Ltd»، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى توفير حلول الاستدامة الرقمية المبتكرة التي تقدمها شركة «Hertech Ltd» لأعضاء الغرفة وممثلي القطاع الخاص في أبوظبي لتمكينهم ودعم جهودهم في تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، فضلاً عن تحفيز الشركات على تحسين أدائها العام وتطوير قدراتها وخبراتها الرقمية.

وقال أحمد خليفة القبيسي: تنسجم الشراكة مع جهود غرفة أبوظبي لدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتسهم في تحفيز شركات القطاع الخاص على تبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية التي من ِشأنها أن تسهم في تحسين مرونتها ونمو أعمالها، وذلك بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية الاقتصادية ورؤية أبوظبي للتحول إلى «اقتصاد الصقر الأخضر».

وقال القبيسي، إن غرفة أبوظبي ستواصل جهودها لدعم القطاع الخاص وتعزيز مساهماته المباشرة في ازدهار الاقتصاد الوطني والاستدامة البيئية، وذلك من خلال بحث سبل التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة المحلية والعالمية في هذا المجال، إلى جانب إطلاق المبادرات والمشاريع التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنوعها وتنافسيتها واستدامة نموها.

من جانبها، قالت فرح وشاش، المؤسس والمدير العام لـ شركة «Hertech Ltd»: نحن الآن على أعتاب مرحلة محورية بات فيها تحقيق الاستدامة الرقمية أمراً ضرورياً، ليس للاعتبارات البيئية فقط، بل إنما لتعزيز آفاق نمو الأعمال، فمع تزايد الاعتماد العالمي على التجارة الإلكترونية، يرتفع الطلب على الطاقة والموارد الأخرى، ولذلك فإن دعم هذه العملية بالموارد المستدامة والطاقة النظيفة، إلى جانب الاعتماد على أفضل الممارسات في التصميم، ومراعاة التركيز على أسس التنمية، سيمكننا ذلك من إحداث أثر إيجابي بالحد من بصمتنا الكربونية، ونحن فخورون بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للمشاركة الفاعلة في دعم هذه الجهود المتواصلة لإحداث هذا التحول الإيجابي.

ومن خلال الشراكة، سيعمل الطرفان على تطوير استراتيجيات مخصصة لشركات القطاع الخاص لتحفيزها على دمج وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة الرقمية عبر منصاتها الرقمية على شبكة الإنترنت، وأيضاً على تنفيذ الحلول المستدامة التي تعزز الأثر الإيجابي المباشر على البيئة، لاسيما في مجال بناء قدرات وخبرات القطاع الخاص من أجل التكيف مع التغير المناخي.

وسيسهم التعاون في تحسين مستوى الوعي بالبصمة الكربونية الرقمية للشركات وتأثيرها على البيئة، ومن خلال تقديم الإرشادات حول كيفية مساهمة الشركات في تحقيق الحياد الكربوني. كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز تعاون الجانبين من خلال تنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة لتحسين معرفة شركات القطاع الخاص حول الاستدامة البيئية وخطوات تبني أعلى معايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.