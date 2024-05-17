النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط خلال ساعات التداول الآسيوية اليوم الجمعة، ويتجه خام برنت القياسي لتسجيل أول زيادة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بدعم من مؤشرات على تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط.

وارتفعت أسعار خام برنت 21 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 83.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0018 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 79.41 دولار للبرميل.

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي بواحد في المئة، فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4 بالمئة.