الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

الدولار
17 مايو 2024 08:12

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل اليورو في شهرين ونصف الشهر بعدما عززت مؤشرات على تباطؤ كل من التضخم والاقتصاد في الولايات المتحدة احتمالات خفض أسعار الفائدة.

وصعد اليورو 0.9 بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع مخترقا مستوى المقاومة حول 1.0855 دولار وتم تداوله عند مستوى مرتفع بلغ 1.0895 دولار في أعقاب صدور بيانات أظهرت تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة. ووصل في أحدث التداولات إلى 1.0861 دولار.

أخبار ذات صلة
النفط يواصل التراجع وسط مؤشرات على ضعف الطلب وقوة الدولار
الدولار يلتقط الأنفاس وسط تركيز المستثمرين على توقعات الفائدة الأميركية


وارتفع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بأكثر من واحد بالمئة مقابل الدولار هذا الأسبوع، وزاد الدولار النيوزيلندي 1.7 بالمئة ويتجه لتسجيل أفضل أسبوع له هذا العام.
وبلغ الدولار الأسترالي مستوى 0.6675 دولار.

واستقر الدولار النيوزيلندي في أحدث التداولات عند 0.6120 دولار ويترقب المتداولون اجتماع البنك المركزي الأسبوع المقبل والذي من المتوقع أن يبقي خلاله على الفائدة الرسمية عند 5.5 بالمئة.
وصعد الجنيه الإسترليني 1.1 بالمئة هذا الأسبوع إلى 1.2664 دولار، فيما استقر الين الياباني إلى حد كبير عند 155.48 للدولار.
وفي أسواق العملات المشفرة، ارتفع بتكوين 6.6 بالمئة هذا الأسبوع إلى 65343 دولارا.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الدولار الأسترالي
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
أشخاص يركضون تحت المطر أثناء عاصفة رعدية في هيوستن، تكساس
الأخبار العالمية
قتلى بعاصفة "استثنائية" في الولايات المتحدة
اليوم 10:07
أرشيفية
الأخبار العالمية
موسكو تعترض عدداً من المسيرات خلال الليل
اليوم 09:36
هالاند يرفع راية التحدي
الرياضة
هالاند يرفع راية التحدي
اليوم 09:30
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند البيع عبر الإنترنت
علوم الدار
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من عمليات احتيالية عند البيع عبر الإنترنت
اليوم 09:28
كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!
الرياضة
كومان يضم «المصاب» إلى قائمة هولندا!
اليوم 09:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©