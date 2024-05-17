الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني

تتجه أسعار الذهب في ما يبدو اليوم الجمعة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن عززت بيانات التضخم الأميركية التي صدرت في الآونة الأخيرة التوقعات بمضي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لخفض الفائدة هذا العام.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2379.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0236 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتسجيل ارتفاع بواقع 0.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2383.20 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن مقابل عملات منافسة مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 29.53 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات في الجلسة السابقة. كما هبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 982.77 دولار.

وصعد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1060.15 دولار، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023 في الجلسة السابقة. وزاد المعدن نحو سبعة بالمئة منذ بداية الأسبوع.



