1.1 تريليون درهم أصول "مبادلة"

أعلنت مبادلة للاستثمار "مبادلة" شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن النتائج المالية للمجموعة للعام 2023.

ونجحت الشركة في تعزيز محفظتها الاستثمارية حيث وصلت قيمة أصولها إلى أكثر من 1.1 تريليون درهم، بالمقارنة مع ما يزيد على 1.01 تريليون درهم في عام 2022 بزيادة قدرها 9.45 في المائة وذلك في عام شهد تضخماً عالمياً مستمراً، وتحديات عديدة أثرت على استمرار سلاسل الإمداد في أماكن مختلفة من العالم.

وتماشياً مع نهجها الاستراتيجي المتمثل في الاستثمار في القطاعات التي تركّز على الابتكار، وظّفت مبادلة استثمارات بقيمة 89 مليار درهم في القطاعات الأساسية التي تشكّل ملامح المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، مع تعزيز أعمالها الائتمانية الخاصة.. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق، قامت الشركة ببيع عدد من حصصها، مستفيدة من الفرص المتاحة، وحققت عائدات بلغت 99 مليار درهم.

وواصلت مبادلة توسعها العالمي من خلال القيام باستثمارات واعدة في أميركا الشمالية وآسيا وأوروبا في القطاعات الرئيسية للنمو المستقبلي.

كما واصلت الشركة استثماراتها الرامية لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي في دولة الإمارات، من خلال الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الرعاية الصحية وتكنولوجيا الفضاء، باعتبارها قطاعات رئيسية في استراتيجية عمل الشركة.

وقال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة بهذه المناسبة: "لقد مثّلت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والمتابعة والإشراف الحثيث من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الشركة ، الدافعَ الأكبر لنا للمضي قدماً في مسيرتنا، والحفاظ على مسيرة النمو الاستراتيجي للمجموعة في قطاعات الأعمال الرئيسية".

وأضاف: "حققت مبادلة أداءً قوياً على مستوى محفظتها الاستثمارية خلال عام 2023، حيث قامت باستثمارات في مجالات أساسية للنمو والابتكار في أماكن مختلفة من العالم.. وتسهم استثماراتنا الحيوية في القطاعات التي تشكّل ملامح المستقبل، في ترسيخ مكانة مبادلة كمستثمر عالمي في الحلول التي تدعم مسيرة التقدم البشري.. وعلى الصعيد العالمي، نواصل تعزيز حضورنا وشراكاتنا في الأسواق الرئيسية، وزيادة الاستثمارات عبر مجموعة من القطاعات بما يتماشى مع رؤيتنا ونهجنا الاستثماري".

وعلى مستوى دولة الإمارات، قامت مبادلة بتأسيس شركتين جديدتين مع شركة “G42” المتخصصة في مجال التكنولوجيا ومقرها أبوظبي حيث تم تأسيس شركة “Space42” الرائدة في مجال تكنولوجيا الفضاء من خلال الدمج بين شركتي "الياه سات" المتخصصة في مجال الاتصالات الفضائية و"بيانات" الرائدة في مجال بيانات الجغرافية المكانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وضمن استثماراتها الاستراتيجية في قطاع الرعاية الصحية المتنامي مع "G42"، قامت مبادلة بتأسيس "M42"، وهي شركة رعاية صحية متكاملة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعد الأولى من نوعها.

وساهمت مبادلة و"G42" باعتبارهما شريكين مؤسسين، في تأسيس شركة “MGX” في أبوظبي؛ وهي شركة استثمارية شاملة لتسريع تطوير وتبني الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

كما أعلنت مبادلة، من خلال شركة مبادلة كابيتال المملوكة لها، عزمها الاستحواذ على شركة "فورتريس"، وهي شركة عالمية رائدة في مجال إدارة الاستثمارات، وذلك من مجموعة "سوفت بانك".

وأكملت مبادلة استحواذها على حصة في شركة “GlobalConnect”؛ الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات اتصالات البيانات ومراكز البيانات عبر الألياف البصرية، والتي تقدم خدمات للشركات والمؤسسات العامة والمستهلكين في شمال أوروبا.

وقد أكملت "مصدر"، الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والتي أنشأتها مبادلة عام 2006، استحواذها على حصة 50 في المائة من منصة “Big Beau” للطاقة الحرارية وبطاريات التخزين في كاليفورنيا من شركة "إي دي إف رينيوابلز نورث أميركا".

وفي آسيا، أعلنت شركة "جلوبال فاوندريز"؛ الشركة الرائدة التي أسستها مبادلة عام 2009، عن الافتتاح الرسمي لمصنع أشباه الموصلات في سنغافورة، بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي.

واستثمرت مبادلة أيضاً إلى جانب شركة “KKR” في شركة “CoolIT Systems”؛ الرائدة في مجال توفير حلول التبريد السائل لبيئات الحوسبة.

كما استثمرت مبادلة في شركة Osstem للعناية بالأسنان في كوريا الجنوبية، وأعلنت شركة مبادلة للطاقة في ديسمبر الماضي اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في إندونيسيا، بقدرة تصل إلى 170 مليار متر مكعب.

وقامت مبادلة خلال عام 2023 بتوسيع استثماراتها في مجال فرص الائتمان الخاص، حيث أنشأت إلى جانب شركة "أريس" مشروعاً مشتركاً يهدف إلى استثمار ما يقرب من مليار دولار أمريكي، للاستفادة من النمو المتوقع والطلب الكبير على حلول السيولة المخصصة لفئة الأصول الائتمانية الثانوية.

كما أبرمت مبادلة وكل من "آريس" و"الدار" شراكةً استراتيجيةً جديدةً للاستثمار المشترك بقيمة مليار دولار أمريكي في الائتمان العقاري الخاص في أوروبا..فيما أنشأت مبادلة شراكة طويلة الأمد مع شركة "أبولو" للاستثمار مع شركاء آخرين في فرص الائتمان بقيمة تصل إلى 9 مليارات درهم، وذلك على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي للمجموعة: "شهدت الأسواق العالمية في عام 2023 تقلبات عديدة في مختلف قطاعات الأعمال، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والتوترات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد.. ورغم هذه التحديات، بلغ معدل العائد التراكمي لمبادلة 10.3 في المائة على مدى خمس سنوات".

وأضاف: " إلى جانب النمو المتحقق في قيمة الأصول، شهد العام 2023 استقطاب تمويلات بطرق تعكس الإدارة الحكيمة، حيث نجحنا في استقطاب التزامات تمويل بلغت حوالي 30 مليار درهم عبر أدوات متنوعة تم إصدارها بشكل استراتيجي لإعادة تمويل الديون المستحقة ودعم أنشطة مبادلة الاستثمارية، بما يتماشى مع خططنا التوسعية. وضمن هذه الحلول التمويلية، نجحنا في أكتوبر الماضي بإصدار أول سندات خضراء لنا وذلك بعد تأسيس "إطار التمويل الأخضر" بهدف المساهمة في تحقيق مبادرة الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050 التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 ونواصل في مبادلة الحفاظ على محفظة ديون في وضع مستقر نسبياً من ناحية أسعار الفائدة، مع معدل مديونية يبلغ 10.3 في المائة ووضع مالي مرن يتيح لنا مواصلة أعمالنا في هذه المرحلة".

وكانت مبادلة قد أعلنت عزمها البدء بنشر مقارنات مرجعية متعددة السنوات، وذلك بدلاً عن مؤشرات القياس الأخرى مثل العائد السنوي أو صافي الدخل أو إجمالي الدخل الشامل، والتي لم تعد تنطبق على مبادلة باعتبارها مستثمراً طويلة الأمد ، وتصدر الشركة مؤشرات قياس متعددة السنوات وهو ما بدأت في الإعلان عنه منذ عام 2021.