3.7 مليار درهم قيمة 129 صفقة كبيرة منفذة في سوقي دبي وأبوظبي

أبوظبي (وام)

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ 129 صفقة كبيرة بقيمة جاوزت 3.7 مليار درهم وذلك على عدد 1.04 مليار سهم منذ بداية العام الجاري 2024. وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية تنفيذ 52 صفقة كبيرة على عدد 740.7 مليون سهم بقيمة 1.95 مليار درهم. وشملت الصفقات الكبيرة المنفذة في سوق أبوظبي للأوراق المالية صفقة واحدة على «إي آند» في مارس الماضي بقيمة 509.8 مليون درهم لعدد 27.7 مليون سهم، إضافة إلى صفقتين على «كيو القابضة» في أبريل بقيمة 367.5 مليون درهم على أكثر من 122 مليون سهم، و24 صفقة على «سواعد القابضة» في أبريل لنحو 42.8 مليون سهم بقيمة 226.5 مليون درهم.

كذلك شهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقتين على «ايبيكس للاستثمار» في يناير بقيمة 213.2 مليون درهم لعدد 106.5 مليون سهم، وصفقتين على «الخليج للمشاريع الطبية» في فبراير لعدد 97.8 مليون سهم بقيمة 156.5 مليون درهم، وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 77 صفقة كبيرة منذ بداية العام الجاري بقيمة إجمالية ناهزت 1.7 مليار درهم على عدد 302.4 مليون سهم، وتصدرها صفقة «بنك المشرق» بقيمة 782.1 مليون درهم.