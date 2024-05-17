«نواتوم» تدخل سوق الخدمات البحرية التركية

إسطنبول، تركيا (الاتحاد)

أعلنت «نواتوم»، والتابعة لمجموعة موانئ أبوظبي عن افتتاح مكتبها الجديد للخدمات البحرية في تركيا.

وستتولى «نواتوم للخدمات البحرية»، ذراع الخدمات البحرية في «نواتوم»، إدارة المكتب الجديد في خطوة بارزة تسهم في توسيع نطاق وصول الشركة إلى الأسواق الإقليمية الرئيسة، مع التركيز على تعزيز خدمات الوكالة البحرية الشاملة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما يأتي دخول «نواتوم للخدمات البحرية» إلى السوق التركية تماشياً مع رؤية مجموعة موانئ أبوظبي للتوسع الدولي والتواجد في الأسواق العالمية الرئيسة، والممرات التجارية والأسواق المرتبطة بعلاقات وطيدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، أو التي لديها آفاق واعدة للعمل المشترك.

ويدير المكتب الجديد عمر كويوكو أوغلو، بصفته مديراً قُطرياً في «نواتوم للخدمات البحرية»، والذي سيركز عمله خلال المرحلة الأولى على تقديم خدمات الموانئ والخطوط البحرية، وتوفير مجموعة شاملة من الخدمات الملاحية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمتعاملين من مالكي السفن، ومشغليها ومستأجريها ومديريها.

وبالاستفادة من خبرات نواتوم المحلية، وكذلك من أوجه التآزر بين مختلف قطاعات مجموعة موانئ أبوظبي ومنظومة الأعمال المتكاملة في «نواتوم»، سيقدم المكتب خدمات شاملة عبر كل مرحلة من سلسلة العمليات البحرية انطلاقاً من موقعيه في كل من إسطنبول وإزمير.

وسيعتمد المكتب كذلك على الخبرات المحلية والإقليمية الواسعة التي تتمتع بها «نواتوم»، والتواجد الفعلي القوي لشركة «نواتوم للخدمات اللوجستية» في شرق أوروبا، ومكتبها في تركيا وآسيا الوسطى، والذي يقع مقره أيضاً في إسطنبول.

وقال تيري جيدلو، الرئيس التنفيذي لشركة نواتوم للخدمات البحرية - القطاع اللوجستي، مجموعة موانئ أبوظبي: يمثل افتتاح مكتبنا في تركيا نقطة ستنطلق من خلالها الشركة نحو توسيع نطاقها الجغرافي في المنطقة، تماشياً مع استراتيجيتنا في النمو وتوطيد علاقاتنا بشكل أكبر مع متعاملينا الحاليين، ونتطلع إلى أن يندمج المكتب بسلاسة مع منظومة الأعمال الواسعة في «نواتوم»، وتقديم خدمات الوكالة البحرية المتكاملة بشكل أفضل وأسرع وأكثر كفاءة من حيث التكلفة، مما سيسهم في جذب متعاملين جدد في تركيا ومنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي نهاية المطاف، فإن هدفنا الأسمى هو خدمة أسواق المنطقة وترسيخ مكانتنا بين أفضل خمسة مزودين عالميين للخدمات البحرية.

وأضاف: لا شك أن هذا التوسع لا يقتصر فقط على تأمين موطئ قدم لشركة «نواتوم للخدمات البحرية» في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بل يعكس أيضاً الالتزام الراسخ بتقديم خدمة استثنائية للمتعاملين في جميع أنحاء العالم.

علاوة على ذلك، يأتي هذا التوسع في أعقاب تنامي العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، والتي أثمر عنها توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في شهر مارس، ودخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من العام الماضي.