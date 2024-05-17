«مصدر» مقراً إقليمياً لـ«أتينتيف ساينس» للبحث العلمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة مصدر أن شركة «أتينتيف ساينس»، اختارت المدينة مقرّاً جديداً لها في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في إطار خططها المستقبلية للتوسّع حول العالم.

وتختبر شركة «أتينتيف ساينس» العالمية التي تقدّم خدماتها البحثية غير السريرية لقطاعات التكنولوجيا الحيوية والأدوية وصحة الحيوان، الأدوية في المراحل المبكرة لإنتاجها، مستعينةً بعيّنات أو مواد اختبار في الأجسام الحيّة، للتأكّد من أنّ استخدام هذه الأدوية آمن وفعّال قبل الشروع بإخضاعها لتجارب سريرية معمّقة.

وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «أتطلع بتفاؤل كبير إلى حلول الرعاية الصحية التي ستسهم مثل هذه الشراكات في ابتكارها، بما يدعم التحوّل المنشود ضمن القطاع الصحي في دولة الإمارات».

ومن جانبه، قال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: حرصنا خلال العام الماضي على التعاون بشكل وثيق مع دائرة الصحة في أبوظبي وكافة الشركاء المعنيين، لمواصلة الاستثمار في قطاع علوم الحياة في مدينة مصدر ودفع نموّه قدماً، وفي ظلّ توجّه دول العالم يوماً بعد يومٍ نحو تحقيق الحياد المناخي المنشود، باتت تحرص الشركات أكثر فأكثر على دمج الاستدامة بخططها المستقبلية.

وأضاف: لا نسعى في مدينة مصدر إلى توفير المساحات التجارية الأكثر استدامة في السوق فحسب، بل نطمح أيضاً إلى تزويد الشركات على غرار شركة «أتينتيف ساينس» بمنظومة متكاملة تدعم خطط نموّها وتوسّعها وتعزّز إسهاماتها في مجال البحث والتطوير العلمي، ونتطلع إلى ترجمة أعمال هذه الشركات إلى إسهامات ملحوظة في بناء مستقبل قائم على أعلى معايير الصحة والاستدامة.

من ناحيته، أشاد طارق أبو ندي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسّس لشركة «أتينتيف ساينس» في أبوظبي، بالدور الفاعل والجوهري الذي تواصل دائرة الصحة في أبوظبي الاضطلاع به، والذي كان له الأثر الحاسم في اختيارهم لمدينة مصدر مقرّاً إقليمياً من بين العديد من الخيارات الأخرى.

الجدير بالذكر، أن المقرّ الرئيس لشركة «أتينتيف ساينس» يقع في الولايات المتحدة، ويُعدّ مقرّها الجديد في دولة الإمارات المقرّ العالمي الثالث لها بعد افتتاح مقرّها الثاني مؤخراً في أستراليا.