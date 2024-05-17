السبت 18 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«دبي لإدارة الأصول» تطلق مبادرة لإدارة المخلفات المستدامة

«دبي لإدارة الأصول» تطلق مبادرة لإدارة المخلفات المستدامة
18 مايو 2024 00:55

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» توزع مياه الشرب على النازحين في خان يونس
كليفلاند كلينك أبوظبي: نجاح عملية زراعة رئتين لشاب مواطن

أطلقت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمّعات السكنية المعدة للإيجار في دبي، تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات بشكل مستدام في مجمّعاتها السكنية.
وتساهم هذه المبادرة في تقليل كمية النفايات التي تصل إلى المكبات، مما يخفف من المخاطر البيئية، وأيضًا في دعم الاقتصاد الدائري حيث تتم إعادة تدوير واستخدام المواد باستمرار تماشياً مع الأجندة الوطنية الخضراء - 2030 وخطة دبي الحضرية 2040.
تأتي المبادرة، في إطار التزام المجموعة بالاستدامة ودورها الفعال في دفع عجلة التغيير البيئي، وتركز على التقليل من كمية النفايات التي تولدها المجمّعات السكنية وتنتهي في المكبات، وذلك من خلال تطبيق برامج مخصصة لإعادة التدوير واستخدام تقنيات مبتكرة لاستعادة الطاقة من النفايات العامة. وانطلقت المبادرة بمجموعة من ورش العمل التوعوية التي استهدفت المقيمين في مجمّعي «شروق» و«بوابة الخيل»، وذلك إثر الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها «دبي لإدارة الأصول» مع «تنظيف» الشركة التابعة لمجموعة «بيئة» خلال ديسمبر الماضي.
وتضمّنت الفعاليات برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية للكبار، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية وإعادة التدوير المخصصة للأطفال.

دبي
الإمارات
تدوير النفايات
إدارة النفايات
الاستدامة
آخر الأخبار
كوريا الشمالية تختبر صاروخا بتكنولوجيا جديدة
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تختبر صاروخا باليستيا بتكنولوجيا جديدة
18 مايو 2024
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
الأخبار العالمية
إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
18 مايو 2024
بايدن يتحدث في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية الأفريقية (أ. ف. ب)
الأخبار العالمية
بايدن يسعى لكسب تأييد الناخبين ذوي الأصول الأفريقية
18 مايو 2024
فلاديمير بوتين خلال لقائه بالقادة العسكريين في موسكو (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
بوتين: إنشاء منطقة عازلة لحماية روسيا من الهجمات
18 مايو 2024
وزير الدفاع السلوفاكي خلال مؤتمر صحفي (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لجراحة جديدة وحالته خطيرة
18 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©