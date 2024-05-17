«دبي لإدارة الأصول» تطلق مبادرة لإدارة المخلفات المستدامة

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دبي لإدارة الأصول»، التي تمتلك وتدير واحدة من أكبر محافظ المجمّعات السكنية المعدة للإيجار في دبي، تحت مظلة «دبي القابضة لإدارة الأصول»، مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إدارة النفايات بشكل مستدام في مجمّعاتها السكنية.

وتساهم هذه المبادرة في تقليل كمية النفايات التي تصل إلى المكبات، مما يخفف من المخاطر البيئية، وأيضًا في دعم الاقتصاد الدائري حيث تتم إعادة تدوير واستخدام المواد باستمرار تماشياً مع الأجندة الوطنية الخضراء - 2030 وخطة دبي الحضرية 2040.

تأتي المبادرة، في إطار التزام المجموعة بالاستدامة ودورها الفعال في دفع عجلة التغيير البيئي، وتركز على التقليل من كمية النفايات التي تولدها المجمّعات السكنية وتنتهي في المكبات، وذلك من خلال تطبيق برامج مخصصة لإعادة التدوير واستخدام تقنيات مبتكرة لاستعادة الطاقة من النفايات العامة. وانطلقت المبادرة بمجموعة من ورش العمل التوعوية التي استهدفت المقيمين في مجمّعي «شروق» و«بوابة الخيل»، وذلك إثر الشراكة الاستراتيجية التي وقّعتها «دبي لإدارة الأصول» مع «تنظيف» الشركة التابعة لمجموعة «بيئة» خلال ديسمبر الماضي.

وتضمّنت الفعاليات برنامجاً متنوعاً من ورش العمل التفاعلية والجلسات الحوارية للكبار، بالإضافة إلى مجموعة من أنشطة الحرف اليدوية وإعادة التدوير المخصصة للأطفال.